 

За поджог флага РФ в Александровском саду арестован мужчина

07.03.2022, 20:15, Новости дня
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Тверской суд Москвы отправил в СИЗО безработного жителя столицы, подозреваемого в поджоге российского флага возле Вечного огня в Александровском саду, в пресс-службе суда сообщили, что мужчину арестовали до 4 апреля.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы в отношении Новикова Алексея Леонидовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 апреля», – сказала пресс-секретарь суда Ксения Розина, передает ТАСС.

Постановление суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки. По данным источника агентства, в правоохранительных органах, Новиков подозревается в том, что 5 марта поджег российский флаг в Александровском саду.

Ранее в Москве задержали двух мужчин, у которых при себе были вещества для зажигательной смеси, газовый баллончик, колюще-режущие предметы.

До этого участники незаконной акции напали на полицейских в Петербурге.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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