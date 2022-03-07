 

Минобороны: В домах с надписями «Не стреляйте – здесь дети!» нацисты оборудуют огневые точки

07.03.2022, 20:15, Новости дня
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Украинские националисты в домах с надписями «Не стреляйте – здесь дети!» разворачивают свои огневые точки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Нацисты, используя террористическую тактику, именно в домах с надписями «Не стреляйте – здесь дети!» разворачивают свои огневые точки», – цитирует его РИА «Новости».

Конашенков добавил, что бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожила 26 военных объектов на Украине.

«Продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС РФ уничтожены 26 военных объектов», – цитирует его ТАСС.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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