Мнение: Реакция нейтрализации

Вызывал вчера мастера через сервис «Юду» (да, он еще работает). Мастера звали Николай, и приехал он– ради пустяковой работы за 4 тысячи рублей – на минивэне «Мерседес», вполне свежем и новом. «Однако!» – подумал я.

Однако еще больше я поразился, посмотрев на номера этого минивэна. Номера были УКРАИНСКИЕ. «И что, он вот так по всей Москве разъезжает сейчас?!»- еще больше поразился я.

Мужик оказался рукастый, основательный, все сделал классно. Одет он был в камуфляж. И говор у него был типично такой южнорусский, мягкий… Ну, в общем, можно его назвать и украинским. Тем более, что по ходу разговоров у него еще и проскочило «Как у нас под Киевом» (такой же бардак). Но все было мирно, темы войны мы в разговоре предусмотрительно не касались вовсе.

В конце вышел его проводить – и обнаружил на его «Мерсе» то, что не увидел в первый раз: сзади и с боков у него там оказались наклеены полоски то ли бумаги, то ли скотча так, чтобы в результате образовывалась буква Z. Те самые буквы Z. Большие.

Возможно в этом и был секрет, почему его машина с вызывающе украинскими номерами (желто-синим флажком и UA) так спокойно ездит по городу. 3 буквы Z (одна сзади и две по бокам) нейтрализуют желто-синий флажок. Пока, по крайней мере.