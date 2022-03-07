 

Мнение: ВС РФ вошли в Изюм

07.03.2022, 20:00, Разное
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Вечером пришли сообщения, что наши выбили ВСУ из Изюма (хотя есть сообщения, что в южных районах города еще есть некоторое сопротивление), где в городе оборонялись часть 81-й бригады ВСУ, которая отступила из города и сейчас кроет его артой и минометами. Позиции ВСУ активно накрывались авиацией. Изюм имеет определяющее значение для всей северной части группировки ВСУ на Донбассе.
Перерезана трасса (теперь уже с концами) Харьков-Изюм. Контроль над Изюмом создает предпосылки для наступления на Славянск с северо-запада.
Кроме того, контролируя Изюм, есть возможности наступать на Павлоград и Барвенково, с дальнейшим перерезанием трассы Донецк-Павлоград, контроль над которой приведет к полному оперативному окружению всех сил ВСУ на Донбассе. С юга к трассе Павлоград-Донецк идут войска Мелитопольской группировки, которые уже подошли к Гуляйполю и начали обходить его с востока. Донецк и Горловка продолжают пока стоически терпеть жесткие обстрелы, в ожидании, пока молот ВС РФ обрушится на группировку ВСУ.

И да, Изюм это город из которого начиналось АТО на Донбассе. Спустя 8 лет война докатилась туда, откуда начиналась военная фаза АТО.
Стрелочки на схеме опционально, котел например может быть закрыт в районе Покровска.

https://t.me/boris_rozhin – трансляция событий на Украине как обычно в Телеграме (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



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