Принц Уильям и принцесса Шарлотта пообедали в любимой пиццерии принцессы Дианы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в свободное от выполнения королевских обязанностей исполняют роль самых обычных родителей: едят фастфуд в простых забегаловках, гуляют с детьми в парке, покупают канцтовары для школы или провожают чад на детские праздники. Например, в минувшие выходные принц Уильям был замечен в итальянском ресторанчике Il Pagliaccio в Лондоне. В заведение герцог Кембриджский пришел со своей единственной дочерью – шестилетней принцессой Шарлоттой. Как стало известно журналистам, внук Елизаветы II провожал дочь на день рождения ее одноклассника. И по дороге решил зайти за угощением для детей – пиццей. Это стало известно благодаря кадрам с камер наблюдения, попавших в сеть.

Конечно, монарших особ сопровождали телохранители, но если бы не они, то Уильяма легко можно было принять за рядового папу, к тому же он был одет в синие джинсы и бордовый свитер. Правда, от обычного посетителя его отличало то, что поприветствовать его вышел владелец ресторана Тео Катино. Как позже ресторатор рассказал журналистам, герцог Кембриджский поделился с ним личными воспоминаниями, связанными с этим место. Оказалось, он помнит вкус местной пиццы с детства, ведь прежде сюда иногда приходила его мама, принцесса Диана.

Она заходила сюда после занятий в тренажерном зале, – рассказал Тео журналистам, – заказывала Маргариту или пиццу с салями, а потом брала еще одну с собой, чтобы отнести домой детям.

Напомним, что дети герцога и герцогини Кембриджских редко появляются на публичных мероприятиях. Чаще всего в свете можно увидеть старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма – восьмилетнего принца Джорджа. Наследник британской короны большой короны – большой любитель футбола, поэтому родители отвели его и на игру сборной во время чемпионата Евро-2020 летом прошлого года, и на матч между командами Англии и Уэльса в рамках из игр Кубка шести наций в конце февраля. А вот на младших детей Кейт и Уильяма шестилетнюю принцессу Шарлотту и трехлетнего Луи подданные могут посмотреть только на официальных фото, например, на рождественской открытке.