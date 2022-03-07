 

Принц Уильям и принцесса Шарлотта пообедали в любимой пиццерии принцессы Дианы

07.03.2022, 18:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в свободное от выполнения королевских обязанностей исполняют роль самых обычных родителей: едят фастфуд в простых забегаловках, гуляют с детьми в парке, покупают канцтовары для школы или провожают чад на детские праздники. Например, в минувшие выходные принц Уильям был замечен в итальянском ресторанчике Il Pagliaccio в Лондоне. В заведение герцог Кембриджский пришел со своей единственной дочерью – шестилетней принцессой Шарлоттой. Как стало известно журналистам, внук Елизаветы II провожал дочь на день рождения ее одноклассника. И по дороге решил зайти за угощением для детей – пиццей. Это стало известно благодаря кадрам с камер наблюдения, попавших в сеть.

Конечно, монарших особ сопровождали телохранители, но если бы не они, то Уильяма легко можно было принять за рядового папу, к тому же он был одет в синие джинсы и бордовый свитер. Правда, от обычного посетителя его отличало то, что поприветствовать его вышел владелец ресторана Тео Катино. Как позже ресторатор рассказал журналистам, герцог Кембриджский поделился с ним личными воспоминаниями, связанными с этим место. Оказалось, он помнит вкус местной пиццы с детства, ведь прежде сюда иногда приходила его мама, принцесса Диана. 

Она заходила сюда после занятий в тренажерном зале, – рассказал Тео журналистам, – заказывала Маргариту или пиццу с салями, а потом брала еще одну с собой, чтобы отнести домой детям.  

Напомним, что дети герцога и герцогини Кембриджских редко появляются на публичных мероприятиях. Чаще всего в свете можно увидеть старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма – восьмилетнего принца Джорджа. Наследник британской короны большой короны – большой любитель футбола, поэтому родители отвели его и на игру сборной во время чемпионата Евро-2020 летом прошлого года, и на матч между командами Англии и Уэльса в рамках из игр Кубка шести наций в конце февраля. А вот на младших детей Кейт и Уильяма шестилетнюю принцессу Шарлотту и трехлетнего Луи подданные могут посмотреть только на официальных фото, например, на рождественской открытке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / «Тебя же дети читают, мразь» – в Twitter начали «кэнселить» Сашу Грей за лайк твита порностудии

15.09 / Мнение: Оборона Порт-Артура. Часть №1

26.12 / Песков: Вопрос о месте встречи Путина и Байдена пока не обсуждается

29.07 / Мнение: Лидеры свободного мира

16.08 / «Расстрельный пистолет взял?»

06.05 / Алексей Чумаков решил отказаться от участия в шоу «Маска»

15.09 / Мнение: Юрский период был великолепен. Как же хорошо, что он закончился.

21.10 / Представлен Smartisan Nut R2 со Snapdragon 865, 16/512 ГБ, 90 Гц, 108 Мп и зарядкой 55 Вт

28.07 / Звезде сериала “Побег” Вентворту Миллеру поставили диагноз “аутизм”

08.09 / Мнение: Интервью Лукашенко российским СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика