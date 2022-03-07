Маленький принц: сын принца Карла Филиппа и принцессы Софии покорил подданных во время нового выхода в свет

На днях принц Карл Филипп, принцесса София и их сын, принц Александр посетили традиционную праздничную службу в церкви города Мура в центральной Швеции. Мероприятие было приурочено не только к началу лыжных соревнований Vasaloppet, которые проходят в этом же городе, но и к 100-летнему юбилею этих соревнований. К тому же Васалоппет – это крупнейшая в мире лыжная гонка по пересеченной местности. Впервые эта гонка прошла в 1922 году и ее маршрут по сей день проходит между селом Селен и городом Мура. Правда, это отсчет лишь “современного” Васалоппета. Согласно официальному сайту Vasaloppet, впервые в истории Швеции она прошла в 1521 году:

Первый Васалопп был организован в 1521 году Густавом Эрикссоном. Позже, 6 июня 1523 года, именно он объединил королевство и стал первым королем Швеции, более известным под именем Густав I Васа. Другими словами, Селен – это не только отправная точка для крупнейшей в мире гонки, это также отправная точка для истории всей нашей страны, – говорится на сайте.

Впервые за долгое время принц и принцесса вышли в свет с одним из своих детей (всего их у пары трое) – старшим сыном Александром. 5-летний мальчик сидел с мамой среди гостей и прихожан, пока его отец выступал с речью перед собравшимися.

Васалоппет – символ Швеции и нашей истории. Это фантастический народный праздник. Кроме того, в этом году эта гонка официально становится долгожительницей! И даже спустя сто лет это соревнование все так же очень популярно. Сама мысль о лыжном заезде заставляет просыпаться с бабочками в животе и подниматься на рассвете. И хотя ты потеешь, теряешь силы, тратишь на это столько времени, потом тебе все равно хочется сделать это снова, – сказал он.

Для Карла Филиппа это не пустые слова. В этой лыжной гонке участвовало множество членов королевской семьи. Сам Карл Филипп несколько раз проходил эту дистанцию от начала и до конца. Причем в 2004 и 2012 годах он участвовал сольно, а потом два года подряд – в 2013 и 2014-м – принц Карл Филипп вышел на трассу вместе с принцессой Софией. Последний раз принял участие в Васалоппет в 2019 году. Также в разные годы в забеге участвовали принц Дании Фредерик и король Норвегии Хокон.

Правда, все эти пламенные речи принца Карла Филиппа затмил его сын. Во время прямой трансляции практически все камеры были обращены на 5-летнего Александра, который не капризничал, но вел себя очень активно: крутился на одном месте, рассматривал людей вокруг, улыбался фотографам и приветственно махал операторам. Уже на следующий день кадры и отрывки из трансляции растиражировали все местные СМИ, восхищаясь очаровательным принцем.

Длинноволосый принц Александр был на службе в классическом синем костюмчике из рубашки, джемпера Ebbe Sweden в мелкий узор и брюк, а также пуховике Didriksons. Его отец предпочел классический строгий брючный костюм-двойку темно-синего цвета. А принцесса София, которая в начале января отрезала прямую челку, но позже “смягчила” ее, убрав вдоль пробора по бокам, присутствовала в casual зимнем образе (несмотря на календарную весну, в Швеции все еще морозно). София надела свитер Andiata с вязкой “косичка” молочного цвета, серо-синие брюки прямого кроя, ботильоны Flattered цвета camel, а поверх – пальто Stand Studio.