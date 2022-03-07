 

Российская армия взяла под контроль базу украинских военных в Херсонской области

07.03.2022, 18:54, Новости дня
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Российские военные установили контроль над базой ВСУ в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России.

«Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу Вооруженных сил Украины неподалеку от села Раденск Херсонской области. Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ведомство опубликовало видеозапись с базы. В числе найденных трофеев – танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, БМП, машины «Урал», склад с боеприпасами, включая мины, противотанковые управляемые ракеты, минометные и танковые снаряды, ракетные снаряды для систем залпового огня, фугасные снаряды. Всего было найдено более 4,5 тыс. тонн боеприпасов.

Предположительно, в этом месте велась подготовка разных подразделений: морской пехоты, саперов, связистов, танкистов и артиллеристов.

«На базе могло размещаться около 4 тыс. бойцов. В настоящий момент российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения», – заключили в министерстве.

Ранее Минобороны сообщило, что наступление российских войск продолжено из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов и продлевать режим тишины.

Группа войск ЛНР продолжила наступление, она взяла под контроль над населенными пунктами Голиково, Невское и Катериновка. ВС ДНР взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Продвижение составило семь километров.

До этого Минобороны России объявляло режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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