 

Radio France приостановила работу в РФ из-за нового закона о фейках

07.03.2022, 18:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Французская радиокомпания Radio France сообщила о приостановке работы своих журналистов на территории России, сообщили французские информационные агентства.

Решение о приостановке работы принято после принятия в РФ нового закона об уголовной ответственности за фейки в отношении Вооруженных сил Российской Федерации, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

По данным агентства, группа из семи французских каналов вещания, включая радиостанции France Inter, France Info и другие, запросила юридическую экспертизу для того, чтобы установить, распространяется ли российский закон на работу иностранных журналистов.

Также компания заказала оценку Европейского вещательного союза. До получения результатов экспертиз работа Radio France в РФ приостановлена.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России. В тот же день поправки в законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях ВС РФ приняли в Госдуме, после чего закон о наказании за фейки про российскую армию одобрил Совет Федерации.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / В Тернопольской области фальшивый “полицейский” угрожал пистолетом 17-летней девушке – полиция

26.01 / Борьба с пандемией заставила Байдена отложить вопрос отношений с Россией

17.02 / Дело о халатности возбудили после истязания матерью ребенка-инвалида в Красноярском крае

11.11 / Число прививок от COVID-19, сделанных в Украине, достигло 20 млн

04.04 / ЕС поддержал Украину на фоне обстрелов Донбасса

10.02 / 9 февраля на Донбассе боевики один раз нарушили перемирие – штаб ООС

15.10 / «Мира, который мы знали, больше не будет» — ледокол Polarstern принёс из Арктики «удручающие» вести

08.02 / Россия продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений – посольство США

24.11 / Вторжение России в Украину вряд ли неминуемо – Reuters

27.08 / Зеленский поручил подготовить законопроект о кибервойсках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика