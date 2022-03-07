 

Radio France приостановила работу в РФ из-за нового закона о фейках

07.03.2022, 18:15, Новости дня
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Французская радиокомпания Radio France сообщила о приостановке работы своих журналистов на территории России, сообщили французские информационные агентства.

Решение о приостановке работы принято после принятия в РФ нового закона об уголовной ответственности за фейки в отношении Вооруженных сил Российской Федерации, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

По данным агентства, группа из семи французских каналов вещания, включая радиостанции France Inter, France Info и другие, запросила юридическую экспертизу для того, чтобы установить, распространяется ли российский закон на работу иностранных журналистов.

Также компания заказала оценку Европейского вещательного союза. До получения результатов экспертиз работа Radio France в РФ приостановлена.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России. В тот же день поправки в законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях ВС РФ приняли в Госдуме, после чего закон о наказании за фейки про российскую армию одобрил Совет Федерации.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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