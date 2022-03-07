 

В ЕС с Украины прибыли более 1,2 млн беженцев

07.03.2022, 18:15, Новости дня
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Свыше 1,2 млн беженцев с Украины уже прибыли в ЕС, это число вырастет во много раз в ближайшее время, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Мадриде.

«Число прибывших в Евросоюз беженцев с Украины уже превысило 1,2 млн человек и, вероятно, вырастет во много раз в ближайшие дни и недели», – приводит ее слова ТАСС.

Она подчеркнула, что они «нуждаются в немедленной помощи со стороны ЕС».

Накануне в Чехии вступил в силу режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения числа беженцев с Украины.

Ранее Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что количество беженцев с Украины составило один миллион за неделю.

Напомним, в четверг молдавские пользователи социальных сетей начали массово сообщать о неподобающем поведении украинских беженцев, приехавших в последнее время в страну.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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