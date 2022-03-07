Puma решила приостановить поставки в Россию
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Немецкая компания Puma сообщила о прекращении поставок своей продукции в Россию в связи с ситуацией на Украине, сообщили в пресс-службе компании.
«Мы временно прекратили поставки нашей продукции в Россию. Мы приняли решение приостановить работу всех наших магазинов на территории РФ», – цитирует заявление Puma ТАСС.
Также компания приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола.
О приостановке деятельности в РФ ранее заявляли в Adidas, там также прекратили партнерство с Российским футбольным союзом.
До этого американская компания The Walt Disney Company решила приостановить показы своих фильмов на территории России.
Вслед за ним приостановить выход своих фильмов в прокат в РФ решила и компания Sony, речь идет в том числе о картине «Морбиус».
В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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