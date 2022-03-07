 

Puma решила приостановить поставки в Россию

07.03.2022, 18:15, Новости дня
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Немецкая компания Puma сообщила о прекращении поставок своей продукции в Россию в связи с ситуацией на Украине, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы временно прекратили поставки нашей продукции в Россию. Мы приняли решение приостановить работу всех наших магазинов на территории РФ», – цитирует заявление Puma ТАСС.

Также компания приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола.

О приостановке деятельности в РФ ранее заявляли в Adidas, там также прекратили партнерство с Российским футбольным союзом.

До этого американская компания The Walt Disney Company решила приостановить показы своих фильмов на территории России.

Вслед за ним приостановить выход своих фильмов в прокат в РФ решила и компания Sony, речь идет в том числе о картине «Морбиус».

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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