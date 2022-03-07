N-TV – приоритеты по ХСС — больше вооружений бундесверу вместо преобразований в энергетике

Партия ХСС представила программный документ, в котором определила основные приоритеты на ближайшее время. Как пишет немецкий телеканал N-TV, политики ХСС считают необходимым сконцентрироваться на наращивании вооружений для бундесвера, начиная с пополнения запаса боеприпасов и заканчивая приобретением новых танков и вертолётов. Преобразования в энергетике и отказ от ядерной энергии они, напротив, требуют отложить.



AP

В ходе дебатов по поводу наращивания вооружений для бундесвера партия ХСС представила список того, что её политики считают приобретениями первой необходимости, пишет немецкий телеканал N-TV.

«Приоритетными проектами являются пополнение запасов боеприпасов, вооружение беспилотников, дальнейшее развитие Eurofighter, закупка тактической системы противовоздушной обороны, комплексное усиление в области вертолётов», — говорится в трёхстраничном программном документе с изложением позиции партии, который должен быть принят президиумом ХСС.

Далее в нём говорится: «Кроме того, сухопутные войска должны быть усилены наземной противовоздушной обороной и обороной от беспилотников, новыми боевыми танками и боевыми машинами пехоты, а также всеохватным наступлением в сфере цифровизации, а военнослужащие запаса должны быть лучше оснащены». Как сказано в документе, изменившаяся ситуация с безопасностью в Европе требует, чтобы бундесвер в большей степени сосредоточился на национальной и союзнической обороне.

«Мы однозначно поддерживаем выполнение двухпроцентной цели НАТО», — подчёркивают в ХСС. Германия взяла на себя обязательства по достижению двухпроцентного показателя. Это означает, что годовой военный бюджет должен быть равен 2% экономического производства страны, поясняет N-TV. «Мы ожидаем комплексных и долгосрочных инвестиций в бундесвер и готовы пойти по предложенному пути создания специального целевого фонда», — также отмечает ХСС.

Правительство Германии недавно объявило о намерении инвестировать €100 миллиардов в бундесвер. Однако до сих пор неясно, на что и когда будут потрачены деньги из специального фонда. Помимо требований к бундесверу, документ ХСС суммирует все позиции, которые уже были озвучены представителями руководства партии за последние дни.

Что касается энергоснабжения, в своём программном документе ХСС также выступает за более поздний отказ от использования атомной энергии и против закрытия других электростанций, наносящих ущерб климату. Очень важно для сохранения стабильности цен, чтобы «закрытие или прекращение работы было немедленно отложено». Рост цен на энергоносители необходимо сдержать, считают в ХСС.

Также, согласно документу, ХСС считает повторное введение обязательной военной службы или обязательной службы «нецелесообразным и неосуществимым ввиду высоких конституционных препятствий со стороны основного закона и Европейской конвенции по правам человека, а также связанной с этим бюрократией».

«В частности, мы выступаем за то, чтобы сделать добровольную службу значительно более привлекательной для всех возрастных групп, например, за счёт дополнительных пенсионных баллов или облегчения доступа к высшему образованию», — поясняется в документе.

В нём также высказывается поддержка НАТО и санкционной политики в отношении России. В том, что касается приёма военных беженцев, ХСС снова призывает к справедливому распределению в Германии и Европе, а также к контролю за въезжающими в страну, пишет немецкий телеканал N-TV.