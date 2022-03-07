 

Розовые очки: Зендая, Тина Кунаки и Ванесса Хадженс на самом ярком показе сезона – Valentino

07.03.2022, 17:30, Разное
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В воскресенье днем в Париже состоялся показ осенне-зимней коллекции Valentino. Креативный директор Пьерпаоло Пиччоли сделал в этот раз ставку на черное и красное… точнее, розовое. Да, в цвет фуксии была выкрашена не только значительная часть нарядов, но и подиум с декорациями. Итого 40 моделей из 81 вышли на подиум в розовом, а после небольшой паузы в виде нескольких моделей в черном шоу завершилось восемью образами снова цвета фуксии.

Когда вы смотрите на один цвет, то углубляетесь в текстуру, крой, силуэт и детали, – объяснил свое видение дизайнер.

За несколько часов до показа в официальном Instagram-аккаунте Valentino появился тизер коллекции с участием главной актрисы этого сезона – Зендаи. На видео она стоит на фоне розовой стены и костюме того же оттенка. На показ звезда “Эйфории” и “Человека-паука” пришла в монохромном total-look Valentino – брючном костюме, в котором брюки были расшиты объемными цветами (весна все-таки), и пальто в пол. Образ ее дополнили массивные ботильоны, ставшие ключевым аксессуаром в новой коллекции.

Также в линейку вошли кейпы, пальто с аппликациями, свитеры и комбинезоны. Нашлось место и, казалось бы, предметам гардероба не осенне-зимнего сезона: на подиуме модели были в бра-топах, платьях-рубашках из летящей органзы и прозрачные блузки. Помимо массивных туфель и ботинок образы дополняли перчатки до локтя и колготки – тоже, разумеется, ярко-розового цвета. На вопрос, почему выбор пал на такой оттенок, бренд ответил:

Розовый несет в себе такую свободу, которой, пожалуй, не наделен ни один другой цвет…. Розовый – цвет любви, сплоченности, энергии и свободы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Valentino (@maisonvalentino)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Valentino (@maisonvalentino)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Valentino (@maisonvalentino)

Помимо Зендаи гостями модного шоу стали: модель Леони Ханне, актриса Ванесса Хадженс, чье платье на недавней премии SAG Awards модными критиками было признано лучшим на той ковровой дорожке, супруга Венсана Касселя и модель Тина Кунаки, которая на этой Неделе моды экспериментирует с мрачными образами, а также Малума, инфлюенсер Лена Махфуф (Lena Situations), Каролина Даур, Анитта, Льюис Хэмильтон и другие.

ЗендаяЛеони ХаннеВанесса ХадженсАниттаТина КунакиМалумаЛьюис ХэмильтонLena SituationsХлоя Бэйли (Chloe Bailey)



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