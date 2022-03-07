Как самостоятельно сделать трендовый маникюр: модные дизайны весны, которые легко повторить дома

Создание дизайна ногтей – занятие сложное и порой подвластное лишь истинным профессионалам. Однако некоторые варианты все-таки остаются доступными для простых обывателей, и воплотить их в реальность сможет каждая девушка. Мы решили отследить все модные тенденции в сфере маникюра и выбрать из них те, которые можно будет легко повторить дома.

Полосы в землистых оттенках

Этот маникюр только на первый взгляд выглядит сложным и необычным, а на самом деле создается невероятно просто. Вам нужно покрыть ногти лаком цвета хаки, затем полностью его высушить и создать трафарет с помощью простого малярного скотча. Образуйте пространство по центру ногтя в виде полоски, которое вы закрасите бордовым оттенком. Когда полоска высохнет, удаляйте скотч и покрывайте ногти прозрачным закрепляющим лаком. Кстати, землистые оттенки вы можете поменять на яркие или пастельные, оставив сам принцип окрашивания.

Необычный френч

Французский маникюр тем и привлекателен, что смотрится очень элегантно, а делается легко даже в домашних условиях. Вы можете сделать классический вариант, а если у вас игривое настроение, то выберите лаки более яркие, как показано на фото выше. По мнению экспертов, именно такой дизайн весной 2022 года будет одним из наиболее актуальных.

Извилистые линии

Выглядит слишком сложно? Вы думаете, что не сможете воплотить такое своими руками? Не переживайте, рисовать все эти линии и узоры от руки вам не придется. Обзаведитесь набором для стемпинга с похожим рисунком, и подобная прелесть будет сиять на ваших ноготках.

Розовый градиент

Создание эффекта омбре на каждом отдельно взятом ногте – занятие сложное, и не все мастера справляются с ним безупречно. А вот если у вас в косметичке имеется несколько оттенков розового, вы можете сделать градиентный маникюр, в котором переход от темного к светлому будет производиться от ногтя к ногтю. Мизинчик окрасьте самым светлым тоном, более темный используйте для безымянного, и так, пока не дойдете до самого насыщенного на большом пальце. Кстати, розовый можно заменить на любой другой цвет.

Лунный маникюр

Эта техника нанесения лака достаточно стара, но от этого не теряет своей красоты и актуальности. Лунный маникюр позволяет вам не заморачиваться с идеально ровным краем у основания ногтя, ведь туда лак попросту не наносится. Если получится, сделайте эффект дуги от руки, а если нет – используйте трафарет для этого. И да. лунный маникюр может быть исполнен в совершенно любом цвете.

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Милые сердечки

Если пастельные и нейтральные оттенки лака вам кажутся слишком скучными, но с яркими и темными вы работать не можете, попробуйте дополнить маникюр крошечными наклейками. Самый простой вариант – найти миниатюрные сердечки. Их можно просто приклеить к нейтральным ногтям и сверху покрыть бесцветным лаком.

Акцентный ноготь

Простой способ оживить монохромный маникюр – выделить один ноготь с помощью другого цвета. Чаще всего в качестве акцентного выбирается лак с блестками или перламутром, которые по своему оттенку и переливам сочетаются с основным тоном маникюра.

Минимализм во всей красе

Такую идею точно уж сможет воплотить каждый у себя дома. Просто покройте ногти бесцветным лаком, а затем с помощью зубочистки нанесите на них точки в любом порядке. Используйте для этого темный лак: черный, бордовый, темно-синий и т.д. Получится очень просто, сдержанно и оригинально.

Весенние цветы

Еще один вариант оживить нейтральные ногти с помощью наклеек. Этот дизайн весенний, игривый, солнечный и радостный. Закрепите такую красоту бесцветным лаком, и ваши ногти будут излучать позитив.

Жемчужные сокровища

Как вишенка на торте красуется жемчужинка на нежно-розовых ногтях. Для создания такого эффекта покройте ногтевую пластину плотным слоем нейтрального лака, а затем приклейте небольшую белую бусинку, имитирующую жемчуг. Закрепите этот шедевр прозрачным лаком и наслаждайтесь результатом.