Звезде НХЛ Александру Овечкину в США усилили охрану из-за ситуации с Украиной

Российскому нападающему клуба «Вашингтон» в НХЛ Александру Овечкину решили усилить охрану из-за ситуации вокруг РФ и Украины, сообщил генеральный менеджер команды Брайан Макеллан.

«Это сложное время для всех российских игроков в лиге, на них оказывается сильное давление с требованием высказать свое политическое мнение. Поэтому они стараются балансировать между тем, как они живут, и своими политическими убеждениями, а также последствиями, с которыми они могут столкнуться на родине. Я также думаю, что им сложно подстроиться под все это и разобраться, что можно говорить, что нельзя, и сложно понять, какие у них чувства на самом деле», – сказал Макеллан, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Он добавил, что Александр Овечкин – хороший человек, он все принимает близко к сердцу и эмоционален. Сейчас он находится под давлением, и в команде пытаются поддержать его.

«Он – лицо клуба и хоккея в нашем регионе. Здесь живет его семья, здесь родились дети, поэтому он в тяжелой ситуации. Не уверен, что в подобной ситуации вообще возможно разобраться, ему также очень сложно, мы говорили с ним. На него давление со всех сторон – от Северной Америки, России, семьи, разных людей, и он старается в этом разобраться, а мы стараемся ему помочь», – сказал представитель клуба.

В составе команды также играют четыре других россиянина: Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Александр Алексеев.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов из-за ситуации на Украине.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.