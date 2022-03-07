 

ВЦИОМ: 70% россиян считают успешным проведение спецоперации на Украине

07.03.2022, 16:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Большая часть российских граждан доверяет Вооруженным силам России, это показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного восприятию россиянами специальной военной операции РФ на территории Украины.

«Большинство россиян доверяют российской армии (84%). Скорее не доверяет каждый десятый (10%). Полагают, что военная операция для российских войск скорее проходит успешно 70% граждан. Скорее неуспешно – 14%. Затруднились дать оценку 16% опрошенных», – говорится в исследовании на сайте ВЦИОМ.

Отмечается, что поддерживают решение о спецоперации на Украине 71% жителей России. При этом 21% придерживаются обратной точки зрения. Затруднились с ответом 8% россиян.

Чуть меньше половины (46%) опрошенных полагают, что специальная военная операция на Украине преследует цели защитить Россию и не дать разместить военные базы НАТО в этой стране.

19% полагают, что операция проводится, чтобы изменить политический курс Украины, 18% ответили, что ее цель – защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР, 5% – оккупировать Украину и присоединить ее к России.

В качестве метода опроса использовалось телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

В нем участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО РФ заявили, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / В США подросток сдал ФБР своего отца, участвовавшего в штурме Капитолия

30.07 / Российским легкоатлетам продлили запрет выступать под нейтральным флагом

30.06 / Назарбаев: От коронавируса меня спасли российские врачи

24.01 / Xiaomi выпустит 12 новых моделей смартфонов в 2022 году

09.10 / Бренд Great Wall представил в России пикап Wingle 7

06.09 / Das Erste – среди прибывших в Германию афганцев есть люди с криминальным прошлым

12.01 / Ученые зафиксировали очередной перегрев океана

02.01 / Косово отказали в праве объявлять россиянина из ООН персоной нон грата

30.07 / Полозов: Количество дел о шпионаже в Крыму будет расти. Чем сильнее паранойя в Кремле, тем выше активность органов безопасности

23.12 / СМИ узнали точную дату смерти Кернеса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика