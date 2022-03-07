 

«Приведёт к третьей мировой» — американский сенатор выступил против бесполётной зоны над Украиной

07.03.2022, 16:27, Новости дня
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Американский сенатор Марко Рубио предостерёг власти США от создания бесполётной зоны над Украиной. По словам политика, эта мера может спровоцировать новый глобальный конфликт, пишет The Independent.


AP

Член сената США от Республиканской партии Марко Рубио выступил с резким предупреждением в адрес тех, кто призывает к созданию бесполетной зоны над Украиной. По его словам, это может спровоцировать новый глобальный конфликт, пишет The Independent.

«Я думаю, что люди должны понимать, что означает бесполётная зона, — заявил сенатор из Флориды в свежем интервью. — Это не какое-то правило, которое вы принимаете и которому все должны подчиняться. Это готовность сбивать самолёты Российской Федерации, что, по сути, является началом третьей мировой войны».

«Откровенно говоря, вы не можете разместить там эти самолёты (НАТО. — ИноТВ), если не готовы вывести из строя системы ПВО, которые развернули русские. Причём не только на Украине, но и в РФ с Белоруссией», — пояснил Рубио.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал Вашингтон установить бесполётную зону над его страной. Но американские законодатели от обеих партий назвали эту затею слишком опасной, поскольку она может привести к прямому конфликту между США и Россией — двумя ведущими ядерными державами мира, напоминает издание.

Схожие опасения выразили и демократы. После переговоров в Zoom между Зеленским и конгрессменами член палаты представителей Брэд Шерман предложил «менее опасную альтернативу» бесполётной зоне, которая уже разрабатывается Белым домом, обращает внимание The Independent.

По словам Шермана, Зеленский попросил США, чтобы они разрешили Польше и Румынии передать Киеву советские истребители в обмен на более современные самолёты. «Это намного безопаснее, чем бесполётная зона, поскольку не подразумевает убийства русских американцами», — написал он в Twitter.

Но у идеи нашлись и сторонники. Бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе американский генерал Филипп Бридлав предположил, что в какой-то момент Западу придётся вводить бесполётную зону над Украиной, несмотря на риск обострения конфронтации с Москвой, заключает The Independent.  



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