Министр финансов ФРГ выступил против эмбарго на российские энергоресурсы

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07.03.2022, 16:27, Новости дня
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В случае отказа от закупок российских нефти, газа и угля цены на энергоресурсы в Европе и во всём мире резко возрастут, пишет N-TV, ссылаясь на слова министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, отвергшего идею об эмбарго на российские энергоресурсы. Мнение Линднера также поддержал лидер партии ХСС Маркус Зёдер, предостерёгший от действий, продиктованных эмоциями.


AP

Глава партии ХСС Маркус Зёдер сдержанно прокомментировал возможность эмбарго на закупку российских нефти, угля и газа, пишет N-TV. Политик предостерёг от принятия продиктованных эмоциями решений, отметив, что в противном случае Германию могут ждать перебои с поставками энергии и резкий рост цен на энергоносители.

Министр финансов ФРГ и лидер партии «Свободные демократы» Кристиан Линднер отверг идею с эмбарго, пишет издание. «В случае, если мы откажемся от поставок нефти, газа и угля из России, это приведёт к тому, что цены на энергоресурсы в Западной Европе и во всём мире резко возрастут из-за сократившегося предложения», — приводит N-TV слова Линднера.
Кроме того, Линднер предупредил о возможных перебоях с энергией следующей зимой, пишет издание. Министр также отметил, что найти альтернативу российским энергоресурсам будет крайне непросто.

N-TV напоминает, что за эмбарго на импорт российских нефти и газа высказался депутат от партии ХДС Норберт Рёттген. Однако глава ХДС Фридрих Мерц подчеркнул, что на данный момент вопрос с эмбарго не рассматривается. 



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