 

Евгений Миронов, Константин Райкин, Игорь Гуляев и другие на премьере в Театре Наций

07.03.2022, 16:09, Разное
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В минувшие выходные в Театре Наций состоялась премьера. Режиссер Сергей Сотников представил свой новый спектакль-концерт “Фрида” с участием актрисы Марины Александровой и музыканта-виртуоза Петра Дранги. 

Среди первых зрителей спектакля оказались: художественный руководитель театра “Сатирикон” Константин Райкин, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, писательница Гузель Яхина, дизайнер Игорь Гуляев, журналисты Владислав Флярковский, Мария Комарова и Татьяна Столяр, актеры Даниил Чуп, Илья Глинников, Маргарита Амброськина и Олег Гаас, руководитель образовательной программы “Мода” НИУ ВШЭ Анзор Канкулов.

Евгений МироновМарина Александрова

Соединив в единое целое оригинальную музыку, графику, переписку и воспоминания Фриды Кало и Диего Риверы, а также поэзию Федерико Гарсиа Лорки создатели постановки подняли важные вопросы современности — о свободе самовыражения, силе преодоления и целостности человека. Постановку «Фрида» поддержал фонд Familia De Frida Kahlo, отвечающий за сохранение наследия знаменитой художницы.

Петр Дранга Константин РайкинГузель Яхина с дочерьюИгорь ГуляевВладислав ФлярковскийМаргарита Амброськина и Олег ГаасДаниил ЧупМария Комарова, Анзор Канкулов, Татьяна Столяр 



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