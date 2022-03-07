Евгений Миронов, Константин Райкин, Игорь Гуляев и другие на премьере в Театре Наций

В минувшие выходные в Театре Наций состоялась премьера. Режиссер Сергей Сотников представил свой новый спектакль-концерт “Фрида” с участием актрисы Марины Александровой и музыканта-виртуоза Петра Дранги.

Среди первых зрителей спектакля оказались: художественный руководитель театра “Сатирикон” Константин Райкин, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, писательница Гузель Яхина, дизайнер Игорь Гуляев, журналисты Владислав Флярковский, Мария Комарова и Татьяна Столяр, актеры Даниил Чуп, Илья Глинников, Маргарита Амброськина и Олег Гаас, руководитель образовательной программы “Мода” НИУ ВШЭ Анзор Канкулов.

Евгений Миронов Марина Александрова

Соединив в единое целое оригинальную музыку, графику, переписку и воспоминания Фриды Кало и Диего Риверы, а также поэзию Федерико Гарсиа Лорки создатели постановки подняли важные вопросы современности — о свободе самовыражения, силе преодоления и целостности человека. Постановку «Фрида» поддержал фонд Familia De Frida Kahlo, отвечающий за сохранение наследия знаменитой художницы.

Петр Дранга Константин Райкин Гузель Яхина с дочерью Игорь Гуляев Владислав Флярковский Маргарита Амброськина и Олег Гаас Даниил Чуп Мария Комарова, Анзор Канкулов, Татьяна Столяр