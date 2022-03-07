 

Мнение: Конгресс США хочет исключить Россию из ВТО

07.03.2022, 15:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Конгресс США заявил, что собирается рассмотреть вопрос исключения России из ВТО.
Что тут сказать, я всегда выступал против членства РФ в этой организации, еще до того, как РФ в нее вступила.
Еще несколько лет назад официальные лица начали заявлять, что членство РФ в ВТО мало что принесло ей в финансовом отношении.
Так что, вполне возможно, нынешний разлом поможет снять и этот вопрос с повестки дня в рамках продолжающегося разрыва РФ с зависимыми от США международными структурами. Так что посмотрим, как там конгрессмены справятся с очередным терновым кустом. Стоит также помнить, что решение об исключении из ВТО может приниматься руководством организации, а не Конгрессом США, но вполне понятно, что у США есть рычаги, чтобы попробовать продавить необходимое решение.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Названы полезные и вкусные альтернативы утреннему кофе

29.11 / Строительство четырех развязок на МКАД планируют завершить к 2024 году

09.12 / Россия наладила экспорт шпрот в Латвию

22.06 / Ученые из Австралии проверят опасность езды на велосипеде для сердца

23.08 / В Rockstar Games заявили, что GTA 6 будет оптимизирована под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»

24.11 / Правительство РФ выделит средства на закупку машин скорой помощи в регионах

14.08 / Алла Пугачева в платье-тунике сделала массаж Максиму Галкину

31.12 / Мнение: Где нашли Саддама Хуссейна

01.05 / Алексею Панину предъявлено обвинение в организации похищения собак Леди Гаги

19.05 / Суд обязал РИА ФАН удалить сведения, порочащие деловую репутацию «Новой газеты»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика