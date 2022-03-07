Мнение: Конгресс США хочет исключить Россию из ВТО

Конгресс США заявил, что собирается рассмотреть вопрос исключения России из ВТО.

Что тут сказать, я всегда выступал против членства РФ в этой организации, еще до того, как РФ в нее вступила.

Еще несколько лет назад официальные лица начали заявлять, что членство РФ в ВТО мало что принесло ей в финансовом отношении.

Так что, вполне возможно, нынешний разлом поможет снять и этот вопрос с повестки дня в рамках продолжающегося разрыва РФ с зависимыми от США международными структурами. Так что посмотрим, как там конгрессмены справятся с очередным терновым кустом. Стоит также помнить, что решение об исключении из ВТО может приниматься руководством организации, а не Конгрессом США, но вполне понятно, что у США есть рычаги, чтобы попробовать продавить необходимое решение.

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