«Пропасть между нашими народами может остаться навечно»

Независимо от исхода «специальной военной операции» духовенство Украины больше не вернется в гавань РПЦ: эксперт.

У этого кошмара много жертв. Очевидной жертвой «специальной военной операции» РФ стала церковь. Именно та, за которую так радел В.В. Путин, заявляя в своей «лекции по истории» 21 февраля, что она в Украине подвергается гонениям, стало быть, РФ идет эту церковь «освобождать». Речь об Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), за которой в Украине числится более 12 тысяч приходов. Она не поддержала автокефалию, которую три года назад Константинопольский патриархат дал другой ветви украинского православия — Православной церкви Украины (ПЦУ), и до последнего «хранила верность Московскому патриаршему престолу». И это последнее настало.

Постепенно стали поступать сведения о разрушениях украинских храмов, которые официально публикует Информационно-просветительский отдел УПЦ МП. В Киеве пострадал деревянный храм св. Иоасафа на Интернациональной (sic!) площади, где, вроде бы, поврежден образ св. Иоанна Кронштадтского.

Но для абсолютного большинства клириков и мирян УПЦ МП личной драмой и духовным шоком стала «отстраненная» позиция патриарха Кирилла, которого еще несколько дней назад они искренне поминали как своего «великого господина и отца».

«Патриарх Кирилл, называя себя Патриархом не только России, но и Украины, не осудил <боевые действия>…, не вступился за наш многострадальный украинский народ», — констатируют клирики Ровенской епархии УПЦ МП — в прошлом оплота Московского патриархата на западе Украины.

Свой анализ они завершают призывом к полной автокефалии (церковной самостоятельности) Украинской церкви — то есть, по сути, поддерживают путь, которым идет ПЦУ.

Поминовение Кирилла официально прекращено в Сумской, Житомирской, Ивано-Франковской, Владимир-Волынской, Винницкой и Мукачевской епархиях.

Последняя считалась очагом «русского мира» (там проживают русины). Патриарх Кирилл отреагировал на прекращение поминовения крайне болезненно, пригрозив украинским архиереям наказанием не только в загробной, но еще и в земной жизни.

Оба предстоятеля православных церквей Украины — митрополит Епифаний (ПЦУ) и митрополит Онуфрий (УПЦ МП) — остаются под обстрелами в Киеве. Спикер ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) распространил информацию о том, что рядом с резиденцией Епифания в Михайловском Златоверхом монастыре не спокойно и Епифанию, якобы, что-то угрожает лично. Онуфрий находится в другом монастыре — Киево-Печерском, которому примерно 1000 лет. Братия этой древнейшей обители также прекратила поминовение Кирилла.

28 февраля Синод УПЦ МП в дистанционном режиме (связь в Украине пока работает!) принял официальное заявление, где заклинал патриарха «призвать руководство Российской Федерации к немедленному прекращению боевых действий».

Синод, номинально еще верный Московскому патриархату, предупредил:

«Если кровопролитие не будет прекращено, пропасть между нашими народами может остаться навечно».

А говорит ли вообще что-то патриарх Кирилл, надежно изолировавшийся в закрытом от народа и даже иерархов подмосковном «Скиту»? Ведь миротворческое «брожение» начинается даже среди его московского духовенства. 27 февраля он служил в храме Христа Спасителя, что в последнее время бывает нечасто, и сказал буквально следующее:

Из обращения патриарха Кирилла

«Не дай Бог, чтобы между Россией и Украиной пролегла страшная черта, обагренная кровью братьев. Нельзя дать посмеяться над нами темным и враждебным внешним силам. Надо оградить наше общее историческое отечество от всех тех действий извне, которые могут разрушить это единство».

Понятно, на чьей он стороне?

Александр Солдатов, обозреватель «Новой газеты»

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