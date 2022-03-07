Розмарин расслабит мышцы, хвоя взбодрит: эффект трав при принятии ванн

Природа предлагает человеку средства для улучшения самочувствия и поддержания здоровья. Домашние травяные ванны благотворно влияют на физическое и эмоциональное состояние. Чем полезны разные виды растений? Как правильно выбирать средства для домашних ванн? Как проводить процедуру?

Какие средства используются для ванн?

Для домашней процедуры отлично подходят эфирные масла.

Несколько капель средства добавляют для растворения в столовую ложку растительного масла, а затем вливают все в ванну. Температура воды не должна быть выше 38 градусов.

Отвар из трав – еще одно прекрасное средство для процедуры. Горсть трав подогревают на водяной бане в течение 30 минут либо заваривают растительное сырье в термосе и оставляют на ночь. Для процедуры можно использовать и фильтр-пакеты. Их помещают в кипяток на десять минут. А затем вливают полученный настой в наполненную ванну.

Для процедуры можно применять морскую соль и водоросли.

Эти средства прекрасно расслабляют мускулатуру. Ванны с морской солью рекомендуются при физических перегрузках, повышенной утомляемости, нервном напряжении. Содержащийся в ней йод уменьшает воспаление. А бром обладает успокаивающими свойствами.

Морские водоросли для процедуры продаются в виде сухого сырья, которое помещают в наполненную ванну. Средство улучшает работу иммунной системы, нормализует обмен веществ, содержит ценные минералы, витамины.

Чем полезны травы для ванн?

Для домашних процедур обычно применяют такие виды растительного сырья:

Мелисса и лаванда. Травы обладают успокаивающим действием. Помогают справиться с бессонницей, нервным напряжением. Для достижения наилучшего эффекта в воду помещают отвар мелиссы или эфирное масло лаванды, а также дополняют эти средства липовым настоем. Экстракт хвои и чабрец. Средства используются для профилактики простуды. Хвоя оказывает бодрящее действие, устраняет усталость и нервозность, нормализует циркуляцию крови, уменьшает боль при радикулите.

Этот компонент производится в виде шипучих таблеток, масла или в составе морской соли. Для укрепления иммунной системы рекомендуются ванны с экстрактом сосны, лимона, чабреца.

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Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото) Ромашка и шалфей. Травы являются природными антисептиками. Они помогают справиться с раздражением кожи, аллергическими реакциями. Душица, эвкалипт, можжевельник. Первое растение рекомендуется при мигрени. Отваром из душицы следует ополаскивать голову после водных процедур. При усиленной потливости рекомендуются ванны с эфирными маслами кипариса, можжевельника и эвкалипта. 2-3 капли каждого средства соединяют в одной емкости с небольшим количеством оливкового масла и выливают полученный состав в ванну с горячей водой. Розмарин. Средство повышает работоспособность, заряжает энергией. Принимать ванну с экстрактом розмарина лучше в первой половине дня. Валериана. Это расслабляющее, успокаивающее средство. Оно способствует снижению давления, улучшению сна.

Приготовление средства для ванн в домашних условиях

Сухое растительное сырье для процедуры следует применять в виде отвара.

Для его приготовления требуется 1-2 литра воды. В термос или кастрюлю кладут сухое растительное сырье. Заливают кипятком. Оставляют на 15 минут. Затем процеживают через сито. Или отфильтровывают с помощью марли. Полученный настой добавляют в наполненную ванну.

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Общие правила проведения процедуры

Чтобы ванна приносила пользу и дарила приятные эмоции, надо соблюдать такие рекомендации:

Процедуру проводят не чаще одного-двух раз в неделю. В ванну добавляют около 200 г растительного отвара. Сначала ее заполняют водой примерно на одну треть. А затем вливают травяной отвар. Оптимальная температура воды – от 37 до 38 градусов. Во время процедуры не рекомендуется пользоваться мылом, шампунем и другими моющими средствами. После горячей ванны с температурой воды от 40 до 42 градусов следует принять прохладный или контрастный душ. Эту процедуру нельзя проводить в течение долгого времени. В прохладной ванне с температурой воды от 28 до 33 градусов следует находиться не больше 5-10 минут.

Целебные травы дают потрясающий эффект, нормализуют самочувствие и устраняют дискомфорт. Фитованны – замечательная процедура для поддержания здоровья и красоты.