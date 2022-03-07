Умываться тоже нужно правильно. Почему не стоит часто использовать щетки для лица

У вас могут быть самые дорогие средства по уходу за кожей, но вы все равно будете сталкиваться с самыми разными проблемами, например, высыпаниями и раздражением. Причина заключается в том, что вы неправильно очищаете кожу! Предлагаем вашему вниманию пошаговое руководство – и несколько полезных советов от дерматологов.

Шаг первый: соберите волосы

Прежде чем вы начнете очищать кожу лица, вам следует убрать волосы. В противном случае пряди будут вам мешать.

Шаг второй: тщательно вымойте руки

Ни в коем случае не мойте лицо грязными руками. Процедура очищения может утратить весь смысл, если вы будете проводить ее грязными руками.

Шаг третий: отрегулируйте температуру воды

Умываться следует теплой водой. Холодная хуже очищает вашу кожу, а горячая может травмировать ее и сделать сухой.

Шаг четвертый: смочите кожу лица, если это необходимо

В зависимости от того очищающего средства, которое вы используете, вы должны либо намочить лицо, либо сразу наносите на кожу продукт. Если вы используете бальзам или масло, вам следует наносить его прямо на кожу и массировать легкими круговыми движениями. Если вы используете пенящееся очищающее средство, вы должны сначала намочить лицо (как будто вы его ополаскиваете) и вспенить очищающее средство размером с монету между ладонями, пока вы не получите приятную пенистую консистенцию. Вы должны очищать кожу от 30 секунд до минуты.

Шаг пятый: аккуратно помассируйте кожу с очищающим средством

Круговые движения со средним давлением лучше всего. При этом необходимо сосредоточиться на проблемных зонах, таких как Т-зона, говорят дерматологи. Не следует также забывать о линии роста волос, подбородке и даже коже за ушами и на шее.

Шаг шестой: смойте средство

Ополосните руки от очищающего средства и смочите их водой. После этого аккуратно протрите водой все лицо восходящими движениями.

Шаг седьмой: вытрите лицо

После очищения лучше промокнуть кожу насухо чистым полотенцем, предназначенным для лица. Тереть кожу категорически запрещено. Эксперты советуют использовать мягкие белые хлопчатобумажные полотенца, которые не повреждают кожу. Кстати, на белых полотенцах часто видны следы грязи или макияжа, оставшиеся на коже после очищения».

Шаг восьмой: используйте другие средства по уходу за кожей

Нанесите на лицо любимые продукты. Это могут быть сыворотки, подобранные специально для вашей кожи, лекарства от акне. Затем нанесите на лицо увлажняющий крем.

Полезные советы

Главный вопрос – когда умываться. Большинство экспертов говорят, что вы должны очищать кожу лица утром и вечером. Утреннее очищение может быть более легким, в то время как вечернее должно удалить макияж и грязь, скопившуюся на лице за день. Разумеется, если вы, к примеру, тренируетесь днем, вам нужно будет умыться и после тренировки.

Что касается популярных (и порой довольно дорогих) аксессуаров для очищения кожи, на самом деле они вовсе не нужны. Лучший инструмент у вас уже есть – это ваши руки! Иногда неправильное использование инструментов для очищения может привести к повреждению. Но если вы действительно хотите добиться скрипучего ощущения чистоты, вы можете использовать щетку. Правда, не более одного раза в неделю. В противном случае вы можете получить высыпания, сухость и раздражение.