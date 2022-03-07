«Врачи без границ» назвали ситуацию в Мариуполе катастрофической

Международная медицинская организация «Врачи без границ» (MSF) назвала гуманитарную ситуацию в украинском Мариуполе «катастрофической», указав на ограниченные запасы продовольствия и отсутствие воды, электричества и отопления.

Отмечается, что запасы продовольствия «на исходе, также нет воды, электричества и отопления». «Гуманитарная ситуация в Мариуполе катастрофическая», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

В заявление указано, что «интернет и телефонная связь отключены, а больницам, супермаркетам и жилым зданиям нанесен серьезный ущерб. Согласно заявлению, доставка в город гуманитарной помощи не представляется возможной.

Как рассказал один из находящихся в Мариуполе сотрудников организации, для того, чтобы получить воду, пришлось собрать снег и дождевую воду.

«Врачи без границ» выразили опасения по поводу безопасности своих сотрудников и «тысяч других людей, оказавшихся в такой ужасной ситуации».

Накануне из Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выбраться меньше двух десятков человек.

Минобороны РФ сообщало, что российской стороной объявлен режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что боевики привели в действие взрывное устройство в жилом доме в Мариуполе, в подвале которого, по предварительным данным находятся около 200 человек.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.