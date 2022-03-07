Россиянам посоветовали оформить карту «Мир-UnionPay» для оплаты покупок за рубежом

Россияне для оплаты покупок за рубежом могут оформить карту «Мир-UnionPay», которая работает в РФ и еще 180 странах, заявлено в Национальной системе платежных карт.

Россияне для оплаты покупок за рубежом могут оформить кобейджинговую карту «Мир-UnionPay», которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с Union Pay, передает РИА «Новости».

Также стало известно, что Сбербанк уже прорабатывает возможность выпуска такой карты. «Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир-UnionPay». О сроках запуска мы сообщим дополнительно», – сообщили в кредитной организации.

Ранее в Сбербанке объяснили, что решение международных платежных систем Visa и MasterCard ограничить работу с Россией не повлияет на работу карт Сбербанка внутри России, однако платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт будут ограничены.

Напомним, платежные системы Mastercard и Visa сообщили о приостановке работы на территории России. При этом карты, выпущенные в России, в стране продолжат работать.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.