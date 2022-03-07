 

Банк РФ разъяснил правила выплат по внешнему долгу эмитентов России

07.03.2022, 15:25, Новости дня
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Банк РФ разъяснил правила выплат по внешнему долгу российских эмитентов в рамках особого временного порядка его обслуживания в целях поддержания финансовой стабильности российского рынка, говорится в сообщении регулятора.

«Кредиторы – резиденты РФ и кредиторы из стран, не присоединившиеся к санкциям против России, смогут получить средства по имеющимся долговым обязательствам резидентов РФ в установленные долговым обязательством сроки в рублях в объеме рублевого эквивалента по обменному курсу на момент выплаты, а при наличии специального разрешения – в валюте долга», – передает ТАСС сообщение ЦБ.

Отмечается, что рублевые выплаты для погашения долговых обязательств в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против России, будут зачисляться на счета типа «С», открываемые в российских и иностранных кредитных организациях.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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