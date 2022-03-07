 

Кристен Стюарт, Лили Джеймс, Хавьер Бардем, Сидни Суини и другие на премии Spirit Awards 2022

07.03.2022, 14:45, Разное
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Этой ночью в Штатах прошла 37-я ежегодная премия независимого кино – Film Independent Spirit Awards или просто Spirit Awards. Фильм “Незнакомая дочь”, который стал для актрисы Мэгги Джилленхол режиссерским дебютом, с Оливией Колман в главной роли получил приз в трех главных номинациях: “Лучший фильм”, “Лучший режиссер” и “Лучший сценарий”. На награждении Мэгги сопровождал ее муж Питер Сарсгаард. Драма по одноименному роману Элены Ферранте рассказывает о преподавательнице Леде, чей отпуск прерван знакомством с молодой матерью Ниной. Картина вышла в конце декабря на Netflix. Также Джилленхол номинирована на “Оскар” за лучший адаптированный сценарий. Выиграет ли она, мы узнаем в конце марта.

Также в блоке кино в номинации “Лучшая мужская роль” лауреатом стал Саймон Рекс (“Красная ракетка”), а в борьбе за приз в номинации “Лучшая женская роль” стала Тейлор Пейдж (“Зола”).  Трой Коцур (CODA) и Рут Негга (“Идентичность”) стали лучшими актерами второго плана. Лучшим международным фильмом была признана японская лента “Сядь за руль моей машины”.

Питер Сарсгаард и Хавьер Бардем

Несмотря на то, что эта премия про “независимое кино”, в одной из номинаций победу одержал Ли Джон Джэ за роль второго плана в главном сериале года – южнокорейской “Игре в кальмара”. Кстати, сериалы стали чествовать в этой премии лишь с прошлого года, когда красная дорожка и церемония награждения прошли в онлайн-формате. Лучшим сериалов стал “Псы резервации” (Reservation Dogs), режиссером которого стал бойфренд Риты Оры Тайка Вайтити.

Почетными гостями церемонии награждения стали Кристен Стюарт, Лили Джеймс и Хавьер Бардем – все они не были номинированы, однако им было доверено объявлять победителей в ряде номинаций.

“Независимый дух” вручается с 1985 года и чествует главные независимые картины в США. В прошлом году лауреатом стала “Земля кочевников” Хлои Чжао.

Кристен СтюартДжулия ФоксСидни СуиниТайка Вайтити и Кристен СтюартРозарио ДоусонЛили ДжеймсМэгги ДжилленхолХелен ХантЭндрю ГарфилдРозарио Доусон и Кристен СтюартСидни СуиниРеджина ХоллЛили ДжеймсХанна ЭйнбиндерДжейлен БарронЛили ДжеймсТрой КоцурКристен СтюартДжулия ФоксСидни СуиниМишель ЙеоДэйзи Эдгар-Джонс и Себастиан СтэнОлли АлександрКристен Стюарт



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