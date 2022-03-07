Принц Чарльз даст в дог принцу Эндрю для погашения отступных Вирджинии Джуффре

Как стало известно сегодня, старший брат принца Эндрю, принц Чарльз оплатит остаток долга по выплате отступных его вероятной жертве Вирджинии Джуффре. Об этом пишут британские СМИ, уточняя, что родственники дают герцогу Йоркскому в долг, который он погасит, как только продаст свое шале на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии.

Напомним, по договоренности сторон, младший сын Елизаветы II обязан в ближайшее время выплатить Вирджинии 12 миллионов фунтов стерлингов в качестве отступных по делу о сексуальном насилии. Однако, как мы писали ранее, у Эндрю таких денег нет. Часть суммы ему уже пообещала дать мать – королева Великобритании Елизавета II из собственных средств.

Отметим, что в середине февраля адвокаты принца Эндрю урегулировала иск, поданный Вирджинией Джуффре (в девичестве – Робертс), которая обвинила его в изнасиловании. В совместном заявлении сторон было сказано, что герцог также “намерен сделать существенное пожертвование” в благотворительные организации, которые помогают жертвам насилия. Так, Эндрю избежал надобности явиться лично в суд и дать показания. При этом принц так и не признал ни одного из выдвинутых против него обвинений.

Принцы Эндрю и Чарльз

Мать Эндрю однозначно восприняла новость о том, что против ее сына выдвинули обвинения. Сначала ее указом принца его отстранили от королевских обязанностей, потом не стали праздновать его юбилей, а позже, уже в этом году, 95-летняя Елизавета II лишила своего сына всех воинских званий и королевского патронажа.

Напомним, в период с 2002 по 2005 годы миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн подвергал сексуальному насилию десятки несовершеннолетних девушек. Среди тех, кто пользовался этими услугами Эпштейна, якобы были Билл Клинтон, Дональд Трамп, бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, а также сын королевы Елизаветы II принц Эндрю. Позже Дональд Трамп заявил, что вообще не знаком с Эндрю, хотя их совместные снимки говорят об обратном.

Принц Эндрю и Вирджиния