 

Мнение: Гуманитарные коридоры из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум

07.03.2022, 14:25, Разное
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Сегодня будет очередная попытка спасти население городов, где нацисты фактически взяли его в заложники, чтобы использовать в качестве живого щита.

Минобороны России решило не откладывать процесс вывода населения в долгий ящик и объявили о «дне тишины». Гарантом соблюдения условий с украинской стороны выступил Эммануэль Макрон, который на фоне предвыборной кампании во Франции пытается заработать очки.

Вывод населения будет осуществляться по четырем направлениям:

▪️ из Киева:
Киев — Гостомель — Раковка — Сосновка — Иванков — Ораное — Чернобыль — Гдень (Белоруссия) — Гомель (Белоруссия). Оттуда — доставка авиационным транспортом в Российскую Федерацию;

▪️ из Мариуполя:
маршрут №1: Мариуполь — Новоазовск — Таганрог — Ростов-на-Дону. Оттуда — авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;
маршрут №2: Мариуполь — Портовское — Мангуш — в обход Никольское — Республика — Розовка — Бильмак — Пологи — Орехов — Запорожье;

▪️ из Харькова:
Харьков — Нехотеевка — Белгород. Оттуда — авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

▪️ из Сум:
маршрут №1: Сумы — Суджа — Белгород. Оттуда — авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;
маршрут №2: Сумы — Голубовка — Ромны — Лохвица — Лубны — Полтава.

Из всех населенных пунктов предлагают выйти как на украинскую сторону, так и на российскую. В Киеве и Харькове маршруты на юг открыты и так.
Весь процесс вывода населения будет фиксироваться на БЛА во избежание провокаций.

https://t.me/boris_rozhin/28895 – цинк

Уверен, что 100% будут провокации и попытки сорвать гуманитарные коридоры, с большой вероятностью, успешные.

Сегодня также должны пройти очередные переговоры между РФ и Украиной в Белоруссии. РФ на выходных несколько раз подчеркнула, что от своих требований отказываться не собирается. Более того, звучат завуалированные угрозы о том, что отказ от выдвинутых требований, приведет к еще более печальным последствиям для Украины.
Надежды Зеленского и Ко на то, что в России начнутся массовые антивоенные митинги не оправдались. Поддержка операции в стране очень высокая, около 70-75%, опять же в силу того, кадры с Украины достаточно наглядно показывают, с чем там сталкивается Россия. Наиболее поддерживаемые цели операции среди населения – демилитаризация Украины и защита ДНР и ЛНР.

Источник: Colonel Cassad



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