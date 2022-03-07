 

Это будет смешно – Личное мнение

07.03.2022, 14:22, Разное
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Тик-ток ограничивает функционал пользователям из России. Ну, ок. Что ж поделать. Завтра, возможно, не станет и Инстаграма.


Фото: Соцсети

Чем займутся селебы, которые зарабатывали себе на икорку в Дубае отполированными картинками и незатейливыми видосиками?

Им будет тяжко, но ещё хуже будет нам с вами.

Инстаграмщицы припрутся в Телеграм — уже припёрлись и пока молча сидят. Пытаются, видимо, преобразовать бурный поток своих мыслей в форму слов. Когда это произойдёт, всем станет до боли в глазах и ушах очевидно, что поток есть, а мыслей, как таковых, нет.

Прискакавшие в телегу вещать превратятся из ольтфильтрованных Инстаграмом золушек в говорящих стареющих тёток, играющих в девочек.

Впрочем, лично я на это с удовольствием погляжу пару раз.

Источник: Лена Миро



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