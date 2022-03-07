Это будет смешно – Личное мнение
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Тик-ток ограничивает функционал пользователям из России. Ну, ок. Что ж поделать. Завтра, возможно, не станет и Инстаграма.
Фото: Соцсети
Чем займутся селебы, которые зарабатывали себе на икорку в Дубае отполированными картинками и незатейливыми видосиками?
Им будет тяжко, но ещё хуже будет нам с вами.
Инстаграмщицы припрутся в Телеграм — уже припёрлись и пока молча сидят. Пытаются, видимо, преобразовать бурный поток своих мыслей в форму слов. Когда это произойдёт, всем станет до боли в глазах и ушах очевидно, что поток есть, а мыслей, как таковых, нет.
Прискакавшие в телегу вещать превратятся из ольтфильтрованных Инстаграмом золушек в говорящих стареющих тёток, играющих в девочек.
Впрочем, лично я на это с удовольствием погляжу пару раз.
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Источник: Лена Миро
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