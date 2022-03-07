Мнение: Бой продолжается! Новый цикл!



Так, ребята, я устал делать новые заголовки, потому что все одно, да потому, а поставишь "Нет войне!", без таблички "Сарказм!" – половина подумает, что я за идиотов, вторая, наоборот, что я за них (там, правда, не половина, а так, погрешность) и к тому же по новому закону товарищ майор еще не так прочитает и потом доказывай, что ты не верблюд.

Поэтому будет так и все новости и мысли, если они по данной теме – буду выкладывать именно таким образом. Поехали.

Итак, во-первых, вчера задержали кучу дебилов на митингах якобы протеста. Конкретно в Томске на арене все те же – которые за Навального, за коммунистов, за демократию и так далее + чуть-чуть бестолковых студентов. Конкретно студентов жалко, я тоже был таким молодым мудаком. Надеюсь, после того, как им сделают предупреждение об отчислении, если не сразу – мозгов у них если не станет больше, то хотя бы появится страх. Бесстрашные молодые дебилы – это самая тема для наших светлоликих. Кстати, сами светлоликие – я проверял – хлебало завалили и на митинги не пошли. Ну, еще бы – это вам не пургу по бложикам постить.

А вот в Москве было бодрее – вот видео из телеги https://t.me/violavolkova/368 – это конкретное нападение на полицейского и сопротивление при задержании. Повторюсь раз за разом к тем, которые писали про мирные протесты, когда водителю ФСБ выбивали глаз (это в момент сходняка с Любой Соболь, кажется) и вот сейчас. Я понимаю, это в пустоту, но все же.

Дальше, все как обычно.

Во-первых, вот вообще без сюрпризов, под руководством спецслужб Грузии при непосредственном участии правительства организована работа по формированию националистических батальонов для участия в боевых действиях на Украине.

Из хороших новостей, власти Грузии отказались от санкций против нас, но напомню, во время событий 08-08-08 куча военной техники как раз была из Украины, а теперь – такая ответочка. Все это раз за разом и раз за разом – про "Нет войне!".

Во-вторых, в социальных сетях появилось много сообщений от жителей Мариуполя о том, что автобусы, предназначенные для вывоза гражданского населения по «зеленому коридору», были захвачены представителями националистического батальона «Львов» для собственной эвакуации. Выход из города мирных жителей фактически блокирован представителями «Правого сектора»

Тоже, согласитесь, как-то не впечатляет в плане чего-то нового.

А вот, что и правда интересно: так это то, что помимо попыток собрать что-то типа ядерной бомбы, это не шутка, на месте Чернобыльской АЭС, почему ее взяли первой, приходят данные, что в биолабораториях Украины, их полно на территории бСССР – собирали тоже крайне занимательные вещи. Тоже при поддержке США.

Я уже не знаю, что еще добавить и что нас еще ждет до конца военной спецоперации – но как после этого оставаться мудаком и орать "Нет войне!" – спросите себя сами.

Кто-то предложил подобных не сажать, а позже отправить на восстановление городов Донбасса. По мне хорошая идея. Как и заставить смотреть все то, что наделали нацики на Украине и американцы. Они не хотят осознавать правду и это единственный, пожалуй, способ.

Вместе победим!

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