Искусно поймали на площади Искусств

Протестующие в Петербурге прошли по всему центру города, но не без потерь.

Около 1500 человек, по сообщению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, приняли участие в несанкционированной акции протеста в Петербурге 6 марта. Задержаны, по данным полиции, 750 человек — половина из них. Людей доставили в отделы полиции разных районов города (по данным ОВД-Инфо (проект признан Минюстом иноагентом), большинство задержанных находятся в отделах Центрального, Фрунзенского, Невского, Петродворцового районов).

По личным наблюдениям и подсчетов корреспондентов «Новой», официальное число задержанных, скорее всего, занижено. С 14 до 18 часов силовики наполнили людьми несколько десятков автобусов и полицейских автомобилей — это больше 750 человек. По информации ОВД-Инфо на 23.00, задержанных в Северной столице не менее 1150.

Акция противников «спецоперации» 6 марта в Петербурге резко отличалась от всех предыдущих: точное число тех, кто участвовал в ней, подсчету вообще не поддается. Поскольку понять, кто приехал в центр города специально выразить протест, а кто по своим делам, было почти невозможно. Из-за вступления 5 марта в силу закона о «фейках о российской армии» люди максимально учли возможные негативные последствия и вели себя сдержанно. Не снимали медицинских масок с лица. За исключением единичных случаев, ничего не выкрикивали и нигде не имели никаких агитационных надписей.

Максимум, что позволяли себе петербуржцы — в руках искусственные цветы голубого и желтого цвета или одежда тех же цветов.

Сотрудники правоохранительных органов готовились к протестам еще накануне. Так Дворцовую площадь предусмотрительно заставили спецтехникой (той самой, которой всегда не хватает для уборки снега). А на Невском проспекте у «Гостиного двора» (где с 24 февраля каждый день проходили акции протеста против «спецоперации» на территории Украины) вечером 5 марта установили дополнительные камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц. К утру 6 марта площадь перед станцией метро «Гостиный двор» по периметру обнесли металлическими заграждениями. За ними дежурили бойцы ОМОНа.

По площади перед «Гостинкой» в 12.30 курсировали десятки сотрудников Росгвардии, ДПС и ОМОН. Скучали, курили, пили кофе и слушали музыку. Больше двух часов публику здесь развлекал оркестр в полицейской форме, в числе прочих исполнявший песню Окуджавы «Десятый наш десантный батальон», хорошо известную по словам: «Нам нужна одна победа… мы за ценой не постоим».

В 13.55 по громкоговорителю один из руководителей УВД Центрального района предупредил жителей обо всех возможных причинах задержания у Гостиного двора: от ковидных ограничений до участия в несанкционированных акциях. Напомнил, что к людям могут применить физическую силу и спецсредства, доставить в отдел и привлечь к ответственности. Ровно через пять минут полицейские начали работу. Вычислить протестующих было сложно, и этим блюстители порядка себя не особо утруждали. Помимо лиц, внушающих подозрения, силовики задерживали в большом количестве и тех, кто явно шел по своим делам, и иногородних и иностранных граждан, даже не знающих, что происходит у «Гостинки». На все возмущения и вопросы отвечали: «Пройдемте с нами, там вам объяснят».

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