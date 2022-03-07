Для свежего цвета лица и хорошего кровообращения учимся делать дома паровые ванночки

Само собой, о здоровой и красивой коже лица мечтают многие люди. Однако возраст, вредные привычки, да и окружающая среда берут свое. Кожа начинает увядать. Как бороться с этой проблемой? С помощью паровых ванночек! Для паровой ванны для лица достаточно воды и нескольких ингредиентов, которые не обязательно покупать – они и так могут быть у вас дома.

Все очень просто

Чем и почему полезны паровые ванны? Только влажный жар открывает поры и позволяет растворить излишки кожного сала и грязи. Кроме того, благодаря пару кожа хорошо кровоснабжается, поэтому после ванночки выглядит более свежей.

В принципе, кипятка уже достаточно для положительного эффекта. Но ухаживающий эффект можно усилить солью, травами или эфирными маслами, в зависимости от ваших потребностей. Процедура нанесения всегда одинакова, различаются только добавки.

Сама процедура довольно проста. Для того чтобы поры открылись, имеет смысл предварительно удалить с кожи любой макияж.

Приготовьте полотенце. Положите питательные ингредиенты в миску, вскипятите воду или чай и залейте компоненты.

Наклоните голову на расстоянии 30-40 сантиметров над миской и накройтесь полотенцем, чтобы пар не вырывался во все стороны. Если пар слишком горячий, подождите минуту или две, прежде чем открывать крышку. Вдыхайте пар через нос и выдыхайте через рот в течение примерно десяти минут.

После ванночки умойте лицо теплой водой, промокните полотенцем и нанесите крем при необходимости. Лучше не входить в холодное помещение или не выходить на улицу, пока тепло не покинет ваше лицо, чтобы не простудиться.

Паровая ванна раз в неделю может внести очень хороший вклад в улучшение цвета лица в долгосрочной перспективе. Однако будьте осторожны! Тепловой и улучшающий кровообращение эффект паровой ванны для лица может также иметь противоположный эффект. Людям со свежими шрамами, воспалительными заболеваниями кожи, солнечными ожогами или герпесом не следует париться.

Борьба с прыщами

Если поры кожи регулярно расширяются, и кожное сало может стекать, в первую очередь на лице образуется не так много прыщей и угрей. Какие добавки подойдут для паровых ванночек?

Соль, особенно соль Мертвого моря, способствует очищению кожи, снимает воспаление и борется с бактериями. Используйте около половины столовой ложки на литр воды.

Ромашка оказывает дезинфицирующее действие и успокаивает кожу. Для паровой ванны понадобится полгорсти цветков ромашки или два пакетика ромашкового чая.

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Бархатцы обладают успокаивающим и противовоспалительным действием. Используются три столовые ложки сухих цветков календулы.

Шалфей дезинфицирует кожу и оказывает противовоспалительное действие. Смешайте горсть шалфея с горячей водой.

Лаванда обладает противовоспалительным действием, успокаивает кожу. Для настоя достаточно столовой ложки цветков лаванды.

Кожура апельсинов также убивает бактерии и оказывает дезинфицирующее действие. Кроме того, его аромат оказывает улучшающее настроение действие. Используйте половину цедры среднего апельсина на литр воды.

Долой морщины

Как уже упоминалось выше, от возраста никуда никому не деться. Однако в дополнение к усиливающему кровообращение эффекту горячего пара некоторые ингредиенты помогают разгладить мелкие морщинки на лице.

Зеленый чай оказывает стимулирующее действие и повышает напряжение кожи, благодаря чему исчезают морщины на коже. Просто добавьте столовую ложку чая в горячую, уже не кипящую воду.

Чай с шиповником способствует образованию нового коллагена в коже и, тем самым, способствует ее регенерации. Это также помогает удерживать влагу в коже, делая морщинистые участки более гладкими.

Мед повышает эластичность кожи и делает ее более упругой. Добавьте 3 столовые ложки в горячую воду.

Одним словом, вариантов немало. Выбирайте то, что вам необходимо, и наслаждайтесь чистой, красивой, сияющей кожей!