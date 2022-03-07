ЦБ РФ из-за санкций сократил объем публикаций отчетности банков

Центральный Банк РФ из-за введенных против него санкций принял решение временно сократить объем публикаций отчетности кредитных организаций, сообщается на сайте регулятора.

«Это сделано для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Напомним, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, наделяющий Банк РФ правом в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и сделок кредитными и некредитными финансовыми организациями.

Ранее ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований» из-за проводимой спецоперации на Украине.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.