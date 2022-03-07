Силы ДНР взяли под контроль квартал в Мариуполе

Подразделения Народной милиции ДНР ведут успешные наступательные действий на окраинах городах Мариуполь.

Там взят под контроль квартал города Старый Крым, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Подразделения Народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. Взят под контроль жилой квартал Старый Крым», – передает его слова ТАСС.

Так же стало известно, что боевики батальона «Азов» установили около 10 тыс. мин в жилых домах в центре Мариуполя, завила народная милиция ДНР. Утверждается, что боевики препятствуют выходу мирного населения из Мариуполя, передает РИА «Новости».

Раннее сообщалось, что российская армия установила контроль над базой ВСУ в Херсонской области.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.