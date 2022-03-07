Мнение: Проблемы с производством офисной бумаги в России

В Светогорске остановился крупный бумажный комбинат. Комбинатом владеют американцы, он делает, например, наверняка знакомую вам офисную бумагу СветоКопи и Баллет. Компания американская, главный офис у неё в штате Теннеси. Причина остановки — нехватка сырья. Цитирую:

https://investors.sylvamo.com/news/news-details/2022/Svetogorsk-Mill-May-Curtail-or-Temporarily-Shut-Down-Production/default.aspx

МЕМФИС, Теннесси. Столкнувшись с недостаточными поставками критического сырья, Сильвамо (NYSE: SLVM) может сократить или временно прекратить производство целлюлозы и бумаги на своем заводе в Светогорске, Россия, в конце этой недели. В настоящее время комбинат работает, в то время как компания предпринимает шаги по смягчению проблем цепочки поставок и продолжению производства.

На Светогорском комбинате, расположенном на границе с Финляндией, работает около 1700 человек, которые производят картон без покрытия, картон с покрытием и целлюлозу. Комбинат опирается на сырье и другие важнейшие поставки и услуги, импортируемые из Европы.

Комбинат также является основным поставщиком воды, электроэнергии и очистки воды для Светогорска. Компания стремится продолжать предоставлять эти критически важные услуги.

Мощность Светогорского комбината составляет 720 000 коротких тонн целлюлозы, бумаги и картона в год. Российские операции составили примерно 15% от общей выручки Сильвамо в 2021 году.

Дальше в пресс-релизе идёт ритуальный плевок в сторону России, но всё же главная проблема комбината не в политической позиции американцев, безусловно считающих Россию своим врагом, а в нехватке хлората натрия.

Мой читатель в частном письме сообщает некоторые подробности:

«Финская химическая компания Кемира прекратила поставки в Россию и Беларусь с 1 марта до дальнейшего уведомления». Источник вот здесь, в разделе «другие секторы»:

https://news.am/rus/news/689497.html

Кемира поставляла для всей страны (да и для всего мира) хлорат натрия, без которого отбелка целлюлозы, равно как и производство белых бумаг конкурентного качества практически невозможно. ЦБК по России встают. Пострадала даже американская компания Сильвамо, имеющая неосторожность владеть заводом в Светогорске Ленинградской области.

Вряд ли где-то в России есть химический завод, у которого столько свободных мощностей, что готов насытить данный сектор промышленности взамен ушедшей Кемиры. Дело печально.

И действительно. Спасибо Ленину, заложенные которым мины рвутся под Россией и по сей день, Финляндия с 1917 года является независимой от нас, но при этом зависимой от Америки страной. Там есть крупная компания Кемира с активами в 3 млрд евро, которая, кроме всего прочего, делает нужные нам химикаты.

Хоть мне и приходилось работать с бумажными комбинатами, но я не специалист по производству бумаги. Вместе с тем некоторые соображения достаточно очевидны и для неспециалиста.

Известно, что в марте 2016 компания начала строить на заводе в Лаппеенранта новую линию по производству именно этого реактива. Стоимость инвестиций составила 50-60 млн евро, при этом в новости было указано, что линия значительно расширит мощности компании:

https://www.hs.fi/talous/art-2000002893507.html?share=f96e073a94d4c6056bc84adb4f1023cd

Указанные 50-60 млн евро — сумма относительно скромная, в России на потоке открываются куда как большего размера заводы. Спасибо истерике Запада, цены на нефть и газ сейчас очень хороши, так что деньги у нас есть, и власти России могут в ручном режиме профинансировать создание нового производства.

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты

Кроме того, хлорат натрия — не красная ртуть, он делается из обычной поваренной соли. В России хлорат натрия много где производят:

http://b2bpoisk.ru/продукция/хлорат_натрия_(натрий_хлорноватокислый)

Так как хлорат натрия уже производят, расширить производство, чтобы удовлетворить внезапный голод на рынке, можно довольно быстро. Кроме того, производители хлората натрия есть, например, в Китае, который никаких санкций на нас не накладывал. Кемире придётся сейчас куда-то пристраивать лишний хлорат натрия, который раньше шёл в Россию, таким образом, среднемировые цены на реактив сильно подниматься не должны. Вероятно, нам всё равно придётся переплачивать китайцам, но на конечной себестоимости продукта переплата отразится не сильно.

Всё это вместе делает проблему сложной, но решаемой. Какое-то время комбинаты могут производить другие виды бумаги, заниматься плановой модернизацией или просто стоять на низких оборотах, ожидая поставок. Дальше в Россию начнёт поступать сырьё из Китая и прочих стран-производителей — вероятно, по заряженным ценам. В течение года выпуск хлората натрия нарастят отечественные заводы, и всё вернётся в норму.

Власти России проследят, чтобы конкретно в этот переходный период никто не обанкротился, а дальше наша экономика будет получать дополнительную прибыль, так как деньги, которые раньше шли финнам, будут теперь оставаться у нас. Мы одновременно и заработаем, и снизим зависимость от Финляндии, которая, напомню, в трижды нападала на нас в 20-м веке: в 1918, в 1921 и в 1941 годах.

Понятно, что лёгкой прогулки не будет: даже близко. В ходе импортозамещения бизнес столкнётся с огромным количеством проблем. Однако, как показывает опыт, большая часть этих проблем вполне решаема — пусть иногда ценой красных глаз, сорванного голоса и седых волос.

Земной поклон Бараку Обаме, устроившему нам 2014 год. Все эти 8 лет каждый владелец бизнеса в России понимал, что санкционная агрессия Запада весьма вероятна, и что на этот случай у него должен быть запасной план. Что же, пришла пора проверить, насколько качественные планы составил наш бизнес. Моё почтение комбинатам, которые подстраховались, создав у себя резерв хлората натрия на год работы. Остальным сейчас придётся совершать трудовые подвиги, без которых они вполне могли бы обойтись, если бы были несколько предусмотрительнее.

Кстати, европейская промышленность тоже будет страдать, причём отнюдь не только из-за улетевших в небо цен на газ. К примеру, наш Минпромторг рекомендовал сейчас приостановить экспорт важного сырья для производства пластмасс:

https://tass.ru/ekonomika/13978607

Россия поставляет на рынок Евросоюза 40% пентаэритрита и 50% уротропина.