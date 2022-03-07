 

Мнение: Путин успокоил Макрона?

07.03.2022, 13:40, Разное
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В воскресенье президент Франции позвонил президенту России. Эмманюэль Макрон и Владимир Путин поговорили. Разговор длился 1 час 45 минут. В общем, хорошо поговорили, обстоятельно.

Президент Франции выразил обеспокоенность «по поводу обеспечения безопасности атомных электростанций на территории Украины».

Но Путин успокоил Макрона, заявив, что у него «нет намерения осуществлять атаки на АЭС». Более того, Путин обязался «соблюдать нормы МАГАТЭ» и согласился на проведение диалога Украина-Россия-МАГАТЭ для обеспечения безопасности атомных станций.

На сайте Кремля выложены такие подробности: «Владимир Путин подробно проинформировал об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС с задействованием диверсионной группы. Попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент являются элементом циничной пропагандистской кампании. Российские войска во взаимодействии с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме, радиоактивный фон остается в норме – все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ. Физическая и ядерная безопасность станции надёжно защищена» (отсюда).

Мне вот интересно, президент Франции Эмманюэль Макрон успокоился? Или не поверил заверениям Владимира Путина?

На снимке: Эмманюэль Макрон и Владимир Путин во время переговоров в Москве. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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