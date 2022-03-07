Елизавета II навсегда покинет Букингемский дворец из-за проблем со здоровьем

Ее Величество королева Великобритании Елизавета II после перенесенного коронавируса вернулась к трудовым будням и уже принимает высокопоставленных дипломатов виртуально, но отныне только из Виндзорского замка. Как сообщают британские СМИ, 95-летний монарх больше не вернется в Букингемский дворец.

Причин на то несколько. Во-первых, здоровье. После того, как Елизавета во время встречи с высшими военными чинами публично призналась, что ей “трудно двигаться”, а потом еще и заразилась COVID-19, подданные всерьез забеспокоились о состоянии здоровья монарха. Поэтому теперь дворец ограничил передвижения королевы и теперь без особой надобности она не покидает свой дом в Виндзоре, графство Беркшир.

Королева Елизавета с контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и генерал-майором Элдоном Милларом, 16 февраля, Виндзорский замок

Кроме того, в Виндзорском поместье королева не будет одна, по соседству с ней живут ее дети. Герцог Йорский, принц Эндрю живет вместе со своей экс-супругой Сарой Фергюсон в Роял Лодж, а принц Эдвард с супругой Софи Уэссекской – в своей резиденции в Бэгшот-парке, что всего в 16 километрах от Виндзора.

Вообще, Виндзорский замок для королевы – родной. Именно здесь она провела большую часть времени со своими супругом, принцем Филиппом вплоть до его смерти в апреле прошлого года. Помимо прочего, сейчас в залах Букингемского дворца идут реставрационные работы, которые продлятся аж до 2027 года. Поэтому пока лондонская королевская резиденция останется без хозяев, в следующий раз сюда заселится уже новый монарх – принц Чарльз, которого 95-летняя королева уже готовит к восхождению на престол.

Королева Елизавета, Сандрингем-хаус, февраль 2022 года