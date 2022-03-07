Мнение: Гречка и сахар



Юморная картинка из марта 2020 года

“Радует, что у нас все-таки еще существует рынок! Вчера прошвырнулся из интереса по магазинам в поисках гречки: в “Перекрестке” у метро – нет, в “Магните” у дома – нет, в другом “Перекрестке”, поменьше – тоже нет. Ок, народный энтузиазм радует. Сегодня заглянул в обычные “Продукты” прямо возле дома, куда я еще школьником бегал – ба! Только захожу в торговый зал – выносят гречку. “Эк оно!” – думаю я. Протягиваю к пакету жадные руки – “Погодите!” – говорит продавщица, сама, как нынче принято, дочь Средней Азии. “Я только цену приклею!”

И натурально приклеивает – “120 рублей”. Ну разве не красота? Я восхитился. Была цена, насколько я помню, то ли 30, то ли 40 рублей за пачку. Еще вчера. “Вот он, рынок! – подумал я растроганно. – Условия повышенного спроса на товар – прекрасно, поднимаем цену, и товар снова на прилавке”. И взял пакет – люблю иной раз гречку с молоком, вспомнить детство золотое!

Когда выходил – рядом плотный, но малорослый мужичок, надрываясь, вывозил из магазина целую тележку, забитую под завязку этими 120-рублевыми пакетами. Вид у него был счастливый. Коронный вирус – редкая возможность для нашего брата почувствовать себя опять добытчиком-кормильцем, как при благословенном совке” (2020).

Этот текст я опубликовал в своем ЖЖ почти ровно 2 года назад – 18 марта. А не сейчас, как могло бы показаться. И описывал я тогда совсем другой ажиотаж – ковидный, а не военный, как сегодня. Но тоже связанный с гречкой.

Но каким же милым, теплым и ламповым кажется из нынешнего 2022 года тот гречковый туалето-бумажный ажиотаж 2020 года, не правда ли? Тогда еще мы переживали этот ажиотаж практически в унисон со всем миром; в те же примерно мартовские дни толпы покупателей сносили с прилавков еду и товары первой необходимости повсюду – в Англии и Австралии, в Германии и США…

Сегодня, когда Россия оказалась одна против всего мира, мы и свою гречку раскупаем в одиночку. А мы еще, помню, в конце 2020-го все жутко радовались тому, что 2020-й уходит? Было принято и считалось хорошим тоном даже в СМИ и по телевизору обзывать “уходящий 2020-й” всякими нехорошими словами, говорить, что “год был ужасный”, проклинать его на все корки и бурно радоваться, считая, что уж со следующего 2021 все пойдет на поправку.

Я б и сам не поверил, что буквально через год назову 2020-й “ламповым”.