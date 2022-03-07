 

Опрос ВЦИОМ показал высокий уровень поддержки россиянами спецоперации на Украине

07.03.2022, 13:10, Новости дня
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ВЦИОМ провел опрос россиян на тему отношения к специальной операции на Украине. По результатам исследования, 71% опрошенных поддерживают решение о денацификации и демилитаризации Украины.

Также большинство респондентов доверяют российской армии. Утвердительно ответили 84%.  Чуть меньше половины опрошенных считают целью РФ недопуск НАТО к размещению военных баз на приграничных территориях. Чуть меньше 20% уверены, что спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса. 70% респондентов считают успешными действия российских вооруженных сил на Украине.

Напомним, специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Россияне активно поддерживают миротворческую миссию и организовывают помощь жителям ДНР и ЛНР. По всей РФ проходят акции и флешмобы в поддержку спецоперации.



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