Опрос ВЦИОМ показал высокий уровень поддержки россиянами спецоперации на Украине

ВЦИОМ провел опрос россиян на тему отношения к специальной операции на Украине. По результатам исследования, 71% опрошенных поддерживают решение о денацификации и демилитаризации Украины.

Также большинство респондентов доверяют российской армии. Утвердительно ответили 84%. Чуть меньше половины опрошенных считают целью РФ недопуск НАТО к размещению военных баз на приграничных территориях. Чуть меньше 20% уверены, что спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса. 70% респондентов считают успешными действия российских вооруженных сил на Украине.

Напомним, специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Россияне активно поддерживают миротворческую миссию и организовывают помощь жителям ДНР и ЛНР. По всей РФ проходят акции и флешмобы в поддержку спецоперации.