Мнение: Новости экономики. Газ – 3000 долларов за 1000 кубометров

Новости экономики.

Рубль 105 (Центробанк, в Европе 140)

Нефть – 139 (Брент, исторический рекорд 147)

Газ – 2826 (трижды за утро побит исторический рекорд – точка остановки пока не ясна) – уже свыше 3000.

Золото – 1988 долларов за унцию

Также растут цены на пшеницу, кукурузу, аллюминий, удобрения и т.д. и т.п.

Последствия операции на Украине уже затрагивают большинство регионов мира.

Разумеется. после окончания операции на Украине так или иначе будет отскок от дна с последующей стабилизацией, но сильно сомневаюсь, что все вернется к той ситуации, которая существовала до февраля 2022-го года. Вместе с нарастающим геополитическим разломом, тектонические изменения ожидают и мировую экономику.

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