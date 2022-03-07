 

Мнение: Новости экономики. Газ – 3000 долларов за 1000 кубометров

07.03.2022, 13:00, Разное
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Новости экономики.

Рубль 105 (Центробанк, в Европе 140)
Нефть – 139 (Брент, исторический рекорд 147)
Газ – 2826 (трижды за утро побит исторический рекорд – точка остановки пока не ясна) – уже свыше 3000.
Золото – 1988 долларов за унцию

Также растут цены на пшеницу, кукурузу, аллюминий, удобрения и т.д. и т.п.
Последствия операции на Украине уже затрагивают большинство регионов мира.

Разумеется. после окончания операции на Украине так или иначе будет отскок от дна с последующей стабилизацией, но сильно сомневаюсь, что все вернется к той ситуации, которая существовала до февраля 2022-го года. Вместе с нарастающим геополитическим разломом, тектонические изменения ожидают и мировую экономику.

Источник: Colonel Cassad



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