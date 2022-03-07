«Путин на нашей стороне!»

Что творили силовики в ОВД «Братеево». Аудиозапись.

В воскресенье, 6 марта, в 65 городах РФ прошли акции протеста против того, что Роскомнадзор и Минобороны РФ запрещают называть своим именем под угрозой уголовного преследования журналистов и закрытия СМИ. По данным ОВД-Инфо*, более 4600 человек задержаны на акциях против того, что нельзя называть (по данным МВД — более 3300). Более 30 человек заявили об избиениях в отделах полиции за протест против того, что нельзя называть, сообщает проект «Апология».

26-летняя москвичка Александра Калужских попала в ОМВД «Братеево» (начальник отделения — подполковник Александр Баценков). Проект «ОВД-Инфо» опубликовал с согласия Александры Калужских полную диктофонную запись допроса, на которой девушка говорит об избиениях и унижении по причине ее внешности. «Новая газета» также приводит это аудио и полную расшифровку. Просим читателей воздержаться от чтения и прослушивания, если вы не уверены в собственной психоэмоциональной устойчивости.

Член Общественного совета МВД, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов требует от министра внутренних дел Колокольцева незамедлительно провести проверку этого сообщения и дать процессуальную оценку действиям своих подчиненных.

Мужские голоса: Заходите <нрзб>.

Силовик (далее — С.): Фамилия ваша?

Александра Калужских (далее — А. К.): Калужских Александра Александровна.

Женщина-силовик (далее — Ж-С.): Где по факту проживаете?

А. К.: Э-э-э… как говорить, типа ну, 51-я <статья Конституции РФ, позволяющая не свидетельствовать против себя>.

Ж-С. <смех>: Ладно. Номер телефона? Для того чтобы вам позвонили и вызвали суд! Только здесь мозги не компостируйте!

А. К.: Э-м, нет, хочу, чтобы мне по почте повестку прислали.

Ж-С: А куда?

А. К.: Ммммм… по регистрации.

Ж-С.: Та-а-а-к, место учебы?

А. К.: 51-я.

Звук удара.

С.: Ща будет небольшой синячок. Давай, вставай, вспоминай, ага, да.

Еще звук удара.

А. К.: <нецензурная брань, выражающая крайнее недоумение от силы нанесенного удара>, <нрзб> если честно.

С.: Ну, мы продолжаем?

Вздох девушки.

С.: Или 51-я?

А. К.: Девушке нормально вопросы такие вообще?

Ж-С.: Нормально.

Все вместе: <нрзб>.

C.: Ты посмотри у тебя <блин> сиськи <нафиг>, вымя висит <нафиг>! Ты на себя посмотри, <блин>. Обезьяна <нафиг>!

Ж-С.: Место учебы…

С.: Я продолжу!

Ж-С.: Место работы либо учебы? Вы работаете?

С.: Ответь на элементарные вопросы и гуляй. Вот мы телефон твой… Дашь телефон, и вот повестку… позвонят тебе. Помощник судьи тебе позвонит. Продолжаем в том же духе…

Вздох девушки.

С.: Да или нет?

А. К.: Ну я ответила уже.

С.: Тогда знаешь как? Какую цель ты преследуешь в своих вот? Ну, мы добьемся… Мы здесь уже… Ну <блин>, уже все здесь были, все лежали. Цель твоя какая? Я тебе говорю, я только, <блин>, вот так вот буду все расценивать в геометрической прогрессии. Нам <до фонаря>. Мы тебя будем…

А. К.: Вы мне угрожаете?

С.: Да! Я тебе угрожаю! Я тебе угрожаю физической расправой!

А. К.: Мне неловко…

Ж-С.: Сколько полных лет вам?

А. К.: Э-э-э, двадцать шесть.

Ж-С.: Рост какой примерно?

А. К.: Я не знаю…

С.: Встань!

Ж-С.: Место работы?

С.: Метр семьдесят восемь или больше.

Ж-С: Вы работаете?

С.: Официально трудоустроена?

А. К.: Я отказываюсь отвечать.

Ж-С.: Откуда узнала о проведении митинга?!

Неизвестный мужской голос: Раз один, <фигач>, конечно…

А. К.: О господи…

Ж-С.: Откуда узнала о проведении митинга?

А. К.: Я не знаю…

Ж-С.: Что?

А. К.: 51-я… Слушайте, знаете, что неловко? То, что у меня лифчика нет… Вы только не смотрите, пожалуйста.

Мужские голоса: Было б на что смотреть там, <блин>.

А. К.: Ой, ну спасибо.

Звук удара.

А.К.: Так, ударили…

Еще звук удара.

А.К.: Ударили по голове, по лицу бутылкой с водой.

C.: Ну?

А. К.: Ой, <блин>.

Вздох.

C.: Она, мне кажется, кайфует от того, что <избиваем> ее.

Силовик № 2: Ну ты посмотри на нее…

С.: Ну да, это чмо, <блин>. Маргиналка <нафиг>. Че, ты думаешь, нам за это че будет? Нам Путин сказал <убивать> их <нафиг, долбоколов>. Все! Путин на нашей стороне! Вы — враги России, вы — враги народа, <нафиг>. Ща <убью> тебя <нафиг, блин>, и все. И дело в шляпе, <получим>. Нам еще и премию за это дадут.

Ж-С.: Глаза какого цвета?

С.: Светло-карие.

Ж-С.: Место работы?

А. К.: Я отказываюсь в соответствии со статьей 51-й Конституции.

С.: Сейчас допрос не ведется. Сейчас идет анкетная часть.

А. К.: Ну я уже все сказала.

С.: Хорошо, <предположительно> Леш.

Силовик № 2 (далее — С. № 2): А?

А. К.: Ай, за волосы больно!

С.: <поет> Бо-о-о-ольно, бо-о-ольно-о-о!<нрзб>.

Неясные шумы.

C.: Ну она не мылась неделю! Да они все такие! Ты на них на всех посмотри.

А. К.: Да мы здесь уже больше трех <нрзб>!

C.: Больше трех <нрзб>, <блин, твою мать>. Мы здесь больше суток <нафиг пофигу>. Есть какие-то… Любовь к себе должна быть какая-то.

Ж-С.: Откуда узнали о проведении митинга?

А. К.: Ой, отказываюсь отвечать, 51-я.

Ж-С.: <Блин>, ради чего это, не понимаю.

Женский голос № 2: Я тоже не понимаю.

Ж-С.: <Долбанутые> вы! Вы <долбанутые>.

А. К.: Меня гражданин при вас избивает, и я — <долбанутая>, да?

Ж-С.: Да! Да!

А. К.: Я поняла.

С.: Так, надо линейку сюда положить <нрзб>.

C. № 2: Да-да, пальцы <нрзб>.

Ж-С.: Вы, <блин>, живете в этой стране, <трахаетесь, блин>.

А. К.: Вы сейчас говорите про то, чтобы током меня бить?

С.: Да-да, ну придется 220 <Вольт>.

C.: Становись, сейчас девочка тебя сфотографирует, иди…

А. К.: Нет, я отказываюсь от фотографирования.

С.: Нет, это придется.

А. К.: Нет, это не придется.

С.: Давай, давай, вставай, вставай.

А. К.: Только не бейте меня.

С.: Иди, вставай туда.

А. К.: Я не буду вставать туда, я отказываюсь от фотографирования, я подпишу вам отказ от фотографирования.

Ж-С.: Идите в эту…

С.: Все, телефона у тебя нет больше, все <нрзб>.

Звук удара предмета о твердую поверхность.

С.: Полетал немножко. Он стал футбольным мячиком! Он тебе больше не нужен! Он все, он сломан. Ты же не стала…

А. К.: Вы составите протокол об изъятии?

С.: Зачем он мне нужен, протокол об изъятии.

А. К.: Сломали мне экран сейчас…

С.: Получилось так, случайно.

А. К.: Случайно упал, да?

С.: <нрзб>… заходил, поскользнулся. У меня три свидетеля своих <нрзб>.

А. К.: О, вы даже не разбили его, спасибо.

С.: Встать!

Шумы. Люди куда-то идут вдоль коридоров. Слышен истошный женский плач и эхо помещений.

С.: Яковлеву!

А. К.: Ой…

Вздыхает.

«Яковлева» (далее — Я.): Не хватает? Неразборчиво?

Силовик № 3 (далее — С. № 3): Это же копия, правильно?

Я.: Да, копия.

С. № 3: А есть оригинал?

Я.: Что?

С. № 3: Оригинал есть?

Я.: Получается, у меня копия идентифицируется?

С. № 3: Да нет, нужен документ, понимаете, удостоверяющий личность, что вы — это вы. Копия — это не документ. Мне вообще все равно.

Мужские голоса.

Я.: Я прочитаю, что вы от меня хотите? Подписать не смогу. Я с этим смогу ознакомиться? Там просто очень много людей лжет в глаза, я им, честно говоря, не доверяю.

Громкий плач А. К. на протяжении всего следующего отрывка. На фоне громко работает телевизор — новости о европейском газе и Украине.

С. № 3: … подпишите, пожалуйста, ознакомление …

Я.: Пойдите навстречу, дайте почитать сначала, что вы написали про меня.

С. № 3: … вот здесь напишите ваши данные…

Я.: Нет, я не работаю нигде официально, не учусь нигде официально.

С. № 3: Просто данные ваши заполнить.

А. К. истошно плачет.

С. № 3: Не работаете…

Я.: В прошлом году отчислилась из РГГУ, если вам об этом что-то говорит.

С. № 3.: То есть на данный момент закончили только школу?

Я.: Да.

Я.: 8-901… а мне по СМС придет уведомление в суд, что ли? Я отказываюсь от СМС-уведомления.

С. № 3: Это ваше объяснение. Как вы там участвовали в митинге. Телефон дадите…

А. К. всхлипывает.

Я.: Хорошо.

С. № 3: Телефон ваш запишем.

Я.: Давайте, 901…

С. № 3: Держите. Вот это с собой возьмите. Помните, да?

Я.: Да. Вот это я знаю, благодарю. И все, я могу писать что хочу?

С. № 3: <нрзб>.

Я.: Я буду очень воспитанно себя вести в отличие от человека на первом этаже. Мне надо еще раз представляться или нет?

С. № 3: … как вы участвовали в этом митинге…

Я.: Что происходило, тоже могу написать?

С. № 3: <нрзб>.

* «ОВД-Инфо» признано Минюстом иноагентом.

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