Мнение: Станция Дно

Рубль упал до 138,5 руб. за доллар на международных торгах в понедельник после новости о возможном эмбарго США на поставки российской нефти и газа. Об этом пишет Bloomberg, обращая внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о работе с союзниками над введением эмбарго.

В целом это реализация явочным порядком программы «Нефть в обмен на продовольствие». Форма иная, суть прежняя. Обращает на себя внимание постепенное расхождение официального курса Центробанка с реальным рыночным. Разница уже почти в 30 процентов, что говорит о неизбежном появлении «черного рынка».

Пока тотальное эмбарго ограничено необходимостью ввода на рынок дополнительных объемов нефти, чтобы компенсировать неизбежное при эмбарго выпадение российских объемов. Дело не быстрое, однако уже понятно, в каких направлениях его будут реализовывать: с Ирана снимают санкции (что может произойти уже вот-вот) — это примерно полтора-два миллиона баррелей в сутки, ведутся переговоры с Саудовской Аравией на предмет выхода или корректировки явочным порядком соглашения ОПЕК+ – это еще примерно столько же. Уже в открытую идут разговоры о снятии (пускай и частичном) санкций и запретов на венесуэльскую нефть (и наркокартель Каракаса ни секунды не задумается о том, чтобы проявить солидарность с братским гангстерским режимом в Москве). По прикидкам, к лету дополнительная нефть появится, а значит — введение эмбарго становится реальностью. С газом сложнее, но 10 пунктов программы, принятой ЕС, сомнений не вызывают — европейцы готовы платить любые деньги, но снизить потребление российского газа на 50 млрд кубометров в год уже к концу этого года. Штаты полагают, что и это слишком скромно, а потому будут требовать от союзников действовать пожестче.

Развернуть потоки в Китай будет проблематично — инфраструктура слишком слабая, Китай и так вывозит всё на пределах возможности имеющейся. Переориентировать выпавшие экспортные объемы на внутреннее потребление невозможно: просто нет такой индустрии, а стоимость постройки переработки только выпадающих объемов газа измеряется сотнями миллиардов долларов. Которых нет.

Военную составляющую кремлевского режима решено обнулить на Украине. И уже неважно: разгромит российская армия украинских «националистов» или очень даже наоборот. Важно то, что победителей здесь не будет. Перевооружить армию после «не-войны» будет не на что, да и негде. Аналогия с Ираком и первой войной в Заливе становится всё более полной.

Пока внутри страны пропаганда бодро сообщает, что санкции нам на пользу, а добрый Китай нам поможет, но вопрос: а зачем это Китаю? – никто не задает. Хотя бы потому, что ответ на него весьма прозрачен: незачем. Как раз потому, что Китаю совершенно неинтересно что-либо развивать в России, он и до сегодняшнего дня не особо-то интересовался подобными проектами. Теперь-то уж точно ему это даром не надо. Рынок России, и без того микроскопический, после введения санкций станет совсем мизерным, а потому какого-то особого интереса у китайских партнеров он не вызовет. Да, китайцы с удовольствием заменят западные товары своими, но проблема в том, что резкое падение уровня жизни населения России столь же резко сожмет потребление. И в чем тут интерес Китая?

Но будем откровенны: банкротство всегда выглядит одинаково. Куда ни кинь — нигде выхода не просматривается. В рамках нынешней системы — точно. Но чтобы возникла другая, требуется самая малость — чтобы ушла нынешняя. А для этого мы еще не слишком глубоко упали. Дно — оно гораздо ниже, чем мы сейчас, так что падать еще и падать…

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