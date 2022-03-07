 

Россиянам предложили инструкцию по оказанию помощи беженцам из Донбасса

07.03.2022, 12:30, Новости дня
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В связи с неспокойной ситуацией на Украине в российские регионы продолжают прибывать беженцы из Донбасса. Только за последнее время прибыло более ста тысяч человек, и каждому необходима разного рода помощь, рассказали эксперты, предложив свою инструкцию с адресами и телефонами.

«Они размещаются в пунктах временного пребывания, съемных квартирах, общежитиях. Это обычные люди, которые вынуждены покинуть свои дома. Им всем очень нужна помощь. В первую очередь это одежда, еда и предметы быта», – говорится в Telegram-канале «Журнал «Фома».

При этом прилагается памятка с конкретными адресами и телефонами, куда россияне могут обратиться, чтобы предложить свою помощь нуждающимся.

В сообщении отмечается, что «Русская Православная Церковь помогает более 18 тыс. беженцам (количество все время растет) на территории 30 епархий России».

Так, согласно данным на 4 марта, нарастают объемы помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям. «По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в российских храмах и монастырях в ближайшие воскресенья – 6, 13 и 20 марта – пройдет сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям, оставшимся в зоне конфликта», – сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Уточняется также, что всего в РФ «в церковных учреждениях к 4 марта размещены 119 человек». Также при поддержке Церкви размещены 24 беженца в Новочеркасске Ростовской епархии. Дети определены в садики и школы. Беженцам оказывается всесторонняя гуманитарная помощь, в которую входит поиск пунктов временного размещения, добровольные пожертвования для нужд, сбор предметов первой необходимости, теплую одежду, продукты питания и средства личной гигиены.

Кроме того, РПЦ оказывает прибывшим духовную помощь: совершается молебен, духовные беседы для психологической помощи прибывшим, а также экскурсии и поездки в монастыри. Был также совершен обряд крещения четырех эвакуированных жителей Донбасса – детей и взрослых.

Помимо прочего, для нуждающихся осуществляется адресная помощь: закупка ультрафиолетовых кварцевых ламп, бактерицидных облучателей, бутилированной воды, а также лекарственные и гигиенические средства для детей и взрослых.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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