 

Эксперт прокомментировал ограничение работы Visa и Mastercard в России

07.03.2022, 12:30, Новости дня
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Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, как отразится на жизни граждан РФ приостановка работы Visa и Mastercard.

По словам экономиста, ограничение работы систем не окажет никакого влияния на экономику страны.

«Речь идет не об отключении системы как таковой, с системой работают отдельные банки. То есть отдельные банки используют эту систему для выпуска своих карт, которыми снабжают своих клиентов», – приводит слова эксперта RT.

Ограничения коснутся лишь отдельных банков. Но, так как они работают внутри страны, то подчиняются законодательству и используют эту систему внутри России, поэтому Visa и Mastercard не могут диктовать свои условия.

Ограничения на работу распространяются только на карты, выпущенные в России, если люди попытаются использовать их за рубежом.

Напомним, платежные системы Mastercard и Visa 5 марта сообщили о приостановке работы на территории России. При этом карты, выпущенные в России, в стране продолжат работать.  

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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