«Единая Россия» отправила 400 тонн гуманитарной помощи в Донбасс

Партия «Единая Россия» отправила 400 тонн гуманитарной помощи в составе автоколонны МЧС РФ на территорию Донецкой и Луганской народных республик. В формировании груза приняли участие 52 региональных отделения партии, сообщили в пресс-службе партии.

«Гуманитарный груз, собранный на базе отделений и приемных «Единой России», выехал в составе автоколонны МЧС на территорию Луганской и Донецкой республик. Это в общей сложности 400 тонн продуктов, предметов первой необходимости, гигиенических принадлежностей, детского питания и так далее. Их накануне загрузили в 34 грузовых машины волонтеры партии», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как отметил секретарь ростовского регионального отделения партии, председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, «Единая Россия» переориентирует свои усилия непосредственно на помощь Донбассу. «[Партия поможет] не только продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, но и стройматериалами на восстановление разрушенной инфраструктуры. Поэтому сбор гуманитарной помощи продолжается. В пункты сбора неравнодушные люди несут необходимые вещи и продукты», – сказал он.

Также Ищенко добавил, что к оказанию помощи подключились общественные организации, предприниматели и депутаты «Единой России» всех уровней. «Также партия открыла централизованный сбор денежных средств – только в Ростовской области собрали уже более 7,5 млн рублей, которые пошли на оказание помощи как беженцам, так и жителям народных республик», – заключил секретарь регионального отделения партии.

Ранее россиянам предложили инструкцию по оказанию помощи беженцам из Донбасса. При этом прилагается памятка с конкретными адресами и телефонами, куда россияне могут обратиться, чтобы предложить свою помощь нуждающимся.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.