“Эта безумная любовь” и другие отличные фильмы с Виржини Эфира

“Эта безумная любовь” (2021)



Случайное знакомство Камилл и Жоржа стремительно перерастает в счастливый брак с обещанием быть вместе в горе и радости. Эффектная пара живет роскошно и ярко, они бегут от скуки и банальности, их игры эпатируют окружающих и даже кажутся безумными. Но однажды Камилл заболевает и перестает различать, где кончается игра и начинается реальное безумие. Любящему мужу придется подыгрывать Камилл, разделяя с ней игры ее разума и храня верность клятве.



“Вкус чудес” (2015)



Луиза Легран живет с двумя детьми в тихом городке в Провансе. Она очень любит эти красивые места – кругом лавандовые поля, цветущие вишни, подсолнухи и горы. Здесь она была очень счастлива с мужем и даже после его смерти не планирует покидать родную виллу. Интерес к девушке проявляет сосед Пол – он часто оказывается рядом, когда нужна помощь. Но все его планы по завоеванию сердца Луизы разбиваются, как тихоня Пьер об окно ее автомобиля. Героиня случайно сбивает застенчивого Пьера на дороге. И это знакомство меняет всю ее жизнь. Компанию Виржини в этом фильме составил выдающийся французский актер Бенжамен Лаверн.

“Ночной конвой” (2020)



Полицейским Виржини, Эрику и Аристиду поручают казалось бы простое задание — доставить мигранта к пункту депортации. Но по дороге в аэропорт Виржини понимает, что на родине этого человека ждет только смерть. Сострадание берет верх и девушка пытается убедить своих коллег позволить их подопечному “сбежать”. “Ночной конвой” Анн Фонтен – актуальная драма о столкновении долга и эмпатии.

“В постели с Викторией” (2016)



Ироничная комедия о том, как ищут свое простое счастье женщины в современном мире. Виктория – адвокат, мама двоих дочерей, бывшая жена, любовница, подруга. Она пытается привести в порядок свою разваливающуюся на кусочки жизнь, но почему-то все ее усилия приводят к еще большему краху. Режиссер картины Жюстин Трие получила за этот фильм специальный приз жюри на Каннском фестивале.



“Искушение” (2020)



Картина одного из главных провокаторов от мира кино, автора фильмов “Основной инстинкт” и “Шоугелз” режиссера Пола Верховена. На дворе XVII век. Главная героиня фильма – монахиня Бенедетта Карлин влюбляется в новую послушницу Бартоломею – пылкую и безрассудную. Вскоре об их запретной страсти узнают за пределами их монастыря и всей Италии. Так Бенедетта, которую раньше считали святой быстро становится той, что “одержима дьяволом”. Главную роль в этом фильме Эфира получила без всякого прослушивания.

“Любовь не по размеру” (2016)



Романтическая комедия о стереотипах, которая прославила Виржини на весь мир. Это незаурядная история любви, в которой “коротышка” Жан Дюжарден (по сценарию рост героя не больше метра) знакомится с высокой красавицей Дианой. Казалось бы если б не рост, то эти двое идеально подходят друг другу. Теперь осталось решить главный вопрос: сможет ли девушка отбросить все предрассудки ради любви?