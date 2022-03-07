Агата Муцениеце и Павел Прилучный отпраздновали день рождения дочери

Агата Муцениеце и Павел Прилучный по случаю шестилетия младшего ребенка – дочери Мии устроили настоящую вечеринку для именинницы и ее друзей. Мия родилась 3 марта 2016 года, а праздновала шестой день рождения в минувшие выходные.

Вечеринка прошла в стиле TikTok. В украшенном шарами и блестками заведении собрались подруги Агаты с детьми. Именинница Мия в этот день была настоящей принцессой – в белом платье со шлейфом. Дочь Муцениеце и Прилучного вместе с другими детьми охотно принимала участие во всех конкурсах, которые предлагали аниматоры, танцевала и веселилась.

Знаменитые родители поздравили дочь с Днем рождения на своих страницах в Instagram.

Моя лохматая сладуська! Как же это здорово, проснуться, открыть глазки, еще даже не успеть умыться и увидеть столько шариков! Сейчас кажется, что самое важное это быть рядышком с детками и как можно больше радовать их. Сегодня ты появилась на свет! И вот тебе уже 6. Как же быстро летит время! Я хочу, чтоб ты всегда с утра была такая счастливая! Чтоб никогда и никто не омрачал твоё счастье! Чтоб только мирное небо над головой – написала Агата в день рождения дочери, а позже добавила, – Главное, что знают мои дети, и что дает мне надежду на эту планету! Добро – всегда побеждает зло, за закатом, всегда идет рассвет, и конечно малейший лучик света, убивает тьму. Как же здорово, что хоть иногда можно верит этим ценностям. Рассказывать их своих детям!

Отец именинницы, звезда сериала “Мажор” опубликовал фото с субботнего праздника и был краток:

С днем рождения, любовь моя!

Агата Муцениеце с детьми

Отметим, что общие дети крепко связывают бывших супругой Агату Муцениеце и Павла Прилучного. Официально разведясь в 2020 году, актеры смогли наладить такие отношения, при которых в приоритете интересы сына Тимофея и дочери Мии. Агата и Павел вместе праздновали 9-летие старшего ребенка, а позже проводили время с детьми в отпуске в Арабских Эмиратах. Поклонники даже решили, что экс-возлюбленные снова вместе, но ни Агата, ни Павел эти домыслы не подтвердили. К тому же, еще совсем недавно Павел встречался со звездой сериала “Папины дочки”, актрисой Мирославой Карпович. Впрочем, опять-таки по слухам, Прилучный и Карпович расстались после года отношений.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьми, Арабские Эмираты, январь 2022 года