10 лучших мест для праздничного ужина на 8 Марта

Ресторан Shagal в отеле Mövenpick Moscow Taganskaya

Здесь 7 и 8 марта предлагается особый сет из трех курсов. На закуску гостям подадут опаленную говядину с фиолетовым картофелем и тайским соусом. Основное блюдо – тунец с брокколини, манго и устричным соусом. А десерт “Сакура” (на главном фото) представляет собой настоящее произведение кондитерского искусства, в котором соединены обожаемые большинством женщин вкусы: сливочный пломбир, пряная груша и маракуйя.

Тунец с брокколини, манго и устричным соусом

Ресторан “Бочка”

В понедельник и вторник шеф-повар Игорь Бедняков обещает бранч “Выходные на гриле”, совершенно без ограничения и за фиксированную стоимость. Каждую даму будет ждать специальный комплимент от шефа. Для гостей будет играть живой джаз, а на камин будет проецироваться легендарный фильм “В джазе только девушки”.

Рестораны “Аист” и Onest

Шеф-повар Мирко Дзаго совместно с шеф-кондитером Валентиной Алексановой разработали десерт в виде живой розы с жидким ягодным центром и начинкой из миндального дакуаза, крема из розы, ванильного мусса и лесных ягод. В “Аисте” десерт подается в хрустящем миндальном сабле с добавлением малинового конфи, а в Onest – на листьях, сделанных из крема с добавлением авокадо. Если не успеете продегустировать розу в праздник, можно будет сделать это в ближайшие полгода.

Весенний десерт в ресторане “Аист”

Рестораны “Охотка”

Оба ресторана, по традиции, встречают гостей богатым рыбным меню. Но в Международный женский день добавится сладкий комплимент, который приготовил для дам бренд-шеф Андрей Балахнов – облепиховый маршмеллоу, дополненный желе из облепихового концентрата.

Облепиховый маршмеллоу

Рестораны Marani

В Жуковке и на Новой Риге в честь праздника подают комплиментарный авторский десерт – нежный мусс из личи с начинкой из спелой вишни на ванильном бисквите.

Мусс из личи с начинкой из вишни на ванильном бисквите

Рестораны “Кофемания”

Весенняя коллекция десертов от шеф-кондитера Елены Железняковой будет доступна до 13 марта. Пирожные и торт сделаны из натуральных ингредиентов, без красителей и с минимумом сахара. “Фрейя” – очень женственная, изящная полусфера с суфле из личи, кокоса и розы – украшена свежей малиной. А “Аманта” – ягодная игрушечка, наполненная воздушным муссом с горчинкой джина и пюре из малины и черной смородины, оттененных сладостью жасмина.

Пирожное “Фрейя” Пирожное “Аманта”

Рестораны RedBox

Специальное меню здесь будет действовать с 8 по 13 марта, а непосредственно в праздник женщин будет ждать комплиментарный коктейль. В меню – тартар из говядины с трюфельным соусом кимчи, устрица с огурцом, редисом и соусом понзу, а также крабовый ролл с тремя видами соусов: унаги, манговым и майонезом. Фирменный десерт-мишка со съедобным белым цветком на это время превратится в “девочку”.

Деликатесная устрица с огурцом, редисом и соусом понзу

Японское бистро J’Pan

С 4 по 8 марта специально для девушек – цветочные японские моти с кусочками персика двух видов: веганские с японским персиковым сироаном и классические с заварным кремом. Все моти в бистро украшают съедобными цветами, а напитки – декоративными. На кромке бокала моктейля Sakura fizz – веточка кремовой гипсофилы, в основе же – соус из дикой вишни, кисломолочный калпис и содовая. В бистро на Китай-Городе нежно-розовый моктейль можно превратить в алкогольный, попросив добавить в него японский джин Roku. Украшенный бутонами роз теплый микс латте розе приготовят на розовой воде и свекольной пудре с кокосовым молоком и клубничным соусом.

Пирожное моти “Персик” Моктейль Sakura fizz

Винный гастробар Blush

Цветы, фрукты и душистые травы для украшения праздничного сета из пяти блюд использовал шеф-повар Антон Истратов. На закуску – лосось слабой соли со сливочным муссом из хрена и печеньем из водорослей, весенний севиче из гребешка с тигровым молоком и томатом и мусс из куриной печени с карамельной вишней и ромашкой. В качестве основного блюда предлагаются нежные котлеты из утки с пряной грушей, а на десерт – ежевичный чизкейк с мороженым из лаванды.

Ежевичный чизкейк с мороженым из лаванды

Грузинское необистро “Такахули”

Восьмое марта здесь встречают очень по-грузински – коктейлем на основе саперави, с ванилью и свежей малиной. Прекрасных дам будут им угощать на протяжении всего дня. Шеф-бармен Евгений Ефимов рекомендует десертные хинкали с фейхоа как идеальный пейринг с коктейлем.

Коктейль на основе грузинского вина саперави